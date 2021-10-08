國慶連假不塞車！ 豐原地區國1、國4管制看這裡

國慶連續假期自10月9日至10月11日為期3天，國道1號豐原交流道沿線中正路、國道4號后豐交流道沿線國豐路為交通易壅塞路段，台中市警局豐原分局將加強交通疏導管制，提供相關管制措施及改道替代路線資訊如下：

一、國道1號豐原交流道匝道儀控

國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議民眾如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

(一) 豐原市區往豐原交流道：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往后里。

2. 於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下左轉圓環南路接中山路上台74線，北上右轉圓環西路接三豐路往后里。

(二) 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

(三) 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

二、國道4號豐原端出入口封閉

因國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程，豐原端出入口長期封閉，改由后豐交流道上下國道4號，惟為避免壅塞，北上車輛請多利用豐科路往后里或國1后里交流道，南下車輛請沿台3線豐勢路→左轉圓環東路→左轉中山路→經潭子區上台74線。

豐原分局分局分局長吳銘淵表示，為讓民眾度過愉快的國慶連假，警方竭盡全力維護交通安全及順暢，提醒民眾善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握即時路況避開壅塞路段時段，並遵守交通規則，切勿酒後駕車、競速飆車，警方執法沒有假期，勿心存僥倖、以身試法，共同維護自己及他人行車安全。