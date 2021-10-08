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國慶連假不塞車！ 豐原地區國1、國4管制看這裡

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
國慶連續假期，台中市豐原警分局將派員於豐原區中山路與大富路口加強交通疏導管制。圖／台中市警察局豐原分局提供
國慶連續假期，台中市豐原警分局將派員於豐原區中山路與大富路口加強交通疏導管制。圖／台中市警察局豐原分局提供

國慶連續假期自10月9日至10月11日為期3天，國道1號豐原交流道沿線中正路、國道4號后豐交流道沿線國豐路為交通易壅塞路段，台中市警局豐原分局將加強交通疏導管制，提供相關管制措施及改道替代路線資訊如下：

一、國道1號豐原交流道匝道儀控

國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議民眾如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

(一) 豐原市區往豐原交流道：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往后里。

2. 於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下左轉圓環南路接中山路上台74線，北上右轉圓環西路接三豐路往后里。

(二) 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

(三) 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

二、國道4號豐原端出入口封閉

因國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程，豐原端出入口長期封閉，改由后豐交流道上下國道4號，惟為避免壅塞，北上車輛請多利用豐科路往后里或國1后里交流道，南下車輛請沿台3線豐勢路→左轉圓環東路→左轉中山路→經潭子區上台74線。

豐原分局分局分局長吳銘淵表示，為讓民眾度過愉快的國慶連假，警方竭盡全力維護交通安全及順暢，提醒民眾善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握即時路況避開壅塞路段時段，並遵守交通規則，切勿酒後駕車、競速飆車，警方執法沒有假期，勿心存僥倖、以身試法，共同維護自己及他人行車安全。

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