台中市累計核准42家KTV復業 警方加強防疫宣導
台中市政府截至今天為止，累計已核准42家KTV復業，其中知名酒店金錢豹轉型經營KTV，今天晚間開張營業，警方也將加強防疫宣導，避免業者違反相關規定，造成疫情破口。
市府經濟發展局在新聞稿中表示，台中市KTV約184家（僅登記視聽歌唱業），市府依循中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，於5日起受理視聽歌唱業復業申請。
業者須備妥復業申請書、從業人員清冊（應有6成以上已施打至少1劑疫苗且滿14天，並檢附證明文件）、營業場所防疫照片等相關證明文件，經核准後即可營業。截至今天為止，累計申請家數共42家，皆已核准復業。
台中市知名酒店金錢豹也轉型經營KTV，今天恢復營業首日，晚間6時陸續有消費者到店內消費，工作人員依照標準作業，協助顧客實聯制、清潔消毒，也有民眾好奇到場詢問消費方式。
江姓護理師傍晚下班後，也到場詢問消費方式，她接受媒體聯訪時表示，身為女性不太有機會到酒店消費，這次趁酒店轉型KTV想要前往體驗，會找時間約朋友一同消費。
台中市警察局第六分局今天晚間也針對轄內復業的自助式KTV等行業加強防疫宣導，要求業者除應遵守實聯制、清潔消毒、除飲水外不得飲食，以及全程戴口罩、維持場所通風良好等防疫措施，避免業者違反相關規定，造成疫情破口。
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