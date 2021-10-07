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女護理師今晚衝金錢豹唱K 沒預約被趕哀怨「想朝聖」
台中市知名酒店金錢豹今天晚上轉型為自助式KTV，根據調查，截至今天下午4時為止，31個包廂有8組客人預約，今晚6時許，金錢豹復業後，有一名女子被媒體捕捉到，被金錢豹人員拒於門外，女子受訪時，自稱戶籍地在嘉義，目前在台中市從事護理人員工作，本來想說1000元朝聖，但是因沒有預約，被工作人員拒絕，「只好改天再來」。
該名年約30多歲的江姓女子，在今天晚間6時許時，被在場守候的媒體發現，進入金錢豹店內後，又走了出來，江女解釋，她的戶籍地在嘉義，過去曾在台北市工作，目前在台中市擔任護理人員工作，從媒體報導得知金錢豹轉型為KTV，因此今天下班後，就直接跑到金錢豹，想要花1000元朝聖看看，但沒想到因為沒預約，被金錢豹工作人員拒於門外，「只好改天再來」。
台中市第六警分局表示，因應指揮中心有條件開放電子遊戲場、視聽歌唱業等營業場所，有條件開放，轄區內的指標酒店金錢豹，也在今天轉型經營自助式KTV，因此今晚7時開始至10點為止，稽查轄區內的金錢豹、超級巨星、享溫馨等三家KTV，臨檢勤務規劃30名警力配合，稽查業者是否有配合市府的相關防疫措施，包括實聯制、戴口罩、只能飲水，不開放酒類等防疫規定。
第六警分局副分局長陳國源說，截至7日止西屯區已復業6家自助式KTV、11家電子遊藝場，警方透過臨檢不斷耳提面命加強宣導防疫觀念，就是要業者要做好防疫措施，也會針對復業八大行業等場所，持續規劃臨檢加強巡查，如有發現違規情事，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，請業者不可以身試法。
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