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備戰「報復性出遊」！台中第三警分局交通疏導計畫出爐

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導
台中市第三警分局將在10月8日(星期五)及10月11日(星期一)，這兩天的10時到22時，在復興路、大智路口進行定點交通疏導崗，維持交通順暢。圖／台中市第三警分局提供
台中市第三警分局將在10月8日(星期五)及10月11日(星期一)，這兩天的10時到22時，在復興路、大智路口進行定點交通疏導崗，維持交通順暢。圖／台中市第三警分局提供

近期疫情趨緩，搭上連續3天的國慶連假台中市第三警分局為了因應民眾返鄉或外出旅遊的車潮，已提前針對轄區內車流較大的路口，在重點時段安排交通疏導措施，讓用路人能夠有個平安好行的連續假期

今年雙十國慶共有3天連續假期，加上疫情日漸趨緩，相關規範也逐漸解封，想必有許多在家悶久的民眾，已規劃好外出旅遊透透氣，預期連假期間各交通要道將湧入大量人潮，台中市第三警分局已提前規劃好「國慶日連續假期交通疏導細部執行計畫」，除了定點交通疏導崗之外，連假期間（10月9日至10日)也會就轄區內觀光景點、大型購物商場周邊，編排守望、巡邏勤務，並協同義交加強指揮疏導。

台中市第三警分局表示，除了全時段都會編排機動巡邏外，也會針對轄區內重要交通道路加強交通整理，目前也已在下列路口及時段，規劃警力進行定點交通疏導崗：

台中市第三警分局連續假期定點交通疏導崗：

期程：110年10月8日(星期五)及110年10月11日(星期一)，共計2天。

疏導崗地點及時段：

火車站周邊：

復興路、大智路口：10時至22時

大智北一街、復興路口：14時至20時

轉運站周邊：

大智北路、新民街口：8時至12時

南京路、大智北路口：14時至20時

通往中投公路路段：

五權南路、忠明南路口：14時至20時

連接捷運重要路口：

文心南路、建國北路口：14時至20時

第三警分局也提醒民眾，連假期間可在上路前多加利用高速公路局1968電話專線、收聽廣播或上網查詢等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，如遇道路車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，共同建構優質的交通環境。

連假 台中市 連續假期

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