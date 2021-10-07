備戰「報復性出遊」！台中第三警分局交通疏導計畫出爐

近期疫情趨緩，搭上連續3天的國慶連假，台中市第三警分局為了因應民眾返鄉或外出旅遊的車潮，已提前針對轄區內車流較大的路口，在重點時段安排交通疏導措施，讓用路人能夠有個平安好行的連續假期。

今年雙十國慶共有3天連續假期，加上疫情日漸趨緩，相關規範也逐漸解封，想必有許多在家悶久的民眾，已規劃好外出旅遊透透氣，預期連假期間各交通要道將湧入大量人潮，台中市第三警分局已提前規劃好「國慶日連續假期交通疏導細部執行計畫」，除了定點交通疏導崗之外，連假期間（10月9日至10日)也會就轄區內觀光景點、大型購物商場周邊，編排守望、巡邏勤務，並協同義交加強指揮疏導。

台中市第三警分局表示，除了全時段都會編排機動巡邏外，也會針對轄區內重要交通道路加強交通整理，目前也已在下列路口及時段，規劃警力進行定點交通疏導崗：

台中市第三警分局連續假期定點交通疏導崗： 期程：110年10月8日(星期五)及110年10月11日(星期一)，共計2天。 疏導崗地點及時段： 火車站周邊： 復興路、大智路口：10時至22時 大智北一街、復興路口：14時至20時 轉運站周邊： 大智北路、新民街口：8時至12時 南京路、大智北路口：14時至20時 通往中投公路路段： 五權南路、忠明南路口：14時至20時 連接捷運重要路口： 文心南路、建國北路口：14時至20時

第三警分局也提醒民眾，連假期間可在上路前多加利用高速公路局1968電話專線、收聽廣播或上網查詢等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，如遇道路車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，共同建構優質的交通環境。