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台中市消防局獲贈首輛排煙車 提升救災量能

中央社 / 台中7日電

台中市政府消防局迄未配置排煙車，經多位地方民意代表居中牽線，國雄集團今天捐贈消防局1輛造價超過新台幣1000萬元的排煙車，提升台中市救災量能，強化消防安全。

台中市消防局今天舉辦捐贈儀式，市長盧秀燕、消防局長曾進財與當地民代等出席，會中由國雄集團總裁許坤仲及國雄建設公司董事長許智翔，代表捐贈排煙車1輛及救災裝備1批，總價值約1200萬元。

盧秀燕會中表示，一輛排煙車的價格相當於兩輛半消防車，因預算問題且價格昂貴，台中縣市合併至今10年多來尚無排煙車，如今國道4號在豐原、石岡、東勢共計3.8公里長的隧道即將完工通車，更需要排煙車待命支援。

盧秀燕指出，排煙車不僅能延長救援逃命時間，更可讓消防人員在視線清楚的情況下有效救災；捐贈由台中市議員黃馨慧、陳政顯、陳成添、朱元宏、陳文政、李中等人牽線共同促成，另也有多名議員在質詢時關心排煙車議題，感謝所有議員的支持。

消防局說明，獲贈的這輛排煙車具排煙、照明及水霧滅火降溫等功能，最大風力相當於中型颱風，在高熱煙霧災害現場大量送風排煙，可達到降溫效果，讓消防人員易接近火點。

台中市 盧秀燕 國道

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