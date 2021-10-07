「彰化人大小事」戲劇化二度復活 版主：好感動

彰化最大社群「彰化人大小事」9月24日突被臉書停權「滅團」，二天後死而復生，但只高興4天社群又消失了，經過管理團隊努力，今天戲劇化的二度復活，版主蔡坤翰說，好不容易搶救回來的社群最近會做調整，暫不審文，但只要發現文章不ok會再刪文，目的是為了抓出惡意假帳號，管理團隊也要「宣戰出擊了」。

「咦?彰化人大小事又回來了耶！」眼尖的網友已發現今天「彰化人大小事」悄悄又二度復活了，擁有28.6萬成員的「彰化人大小事」經營9年，已凝聚許多成員情感，面對二度滅團，管理團隊也全力搶救。

蔡坤翰說，經過團隊熟識的工程師不斷和臉書溝通，並試圖找出問題點，後來發現，會被滅團是因被臉書AI鎖定，由於目前「彰化人大小事」正被臉書AI針對中，所以管理社群也要做調整。

「未來我們不追求壯大社團人數，但需嚴格清理門戶」，蔡坤翰說，必須讓社群「更乾淨」，決定要更努力抓假帳號，因為發現往往是這些假帳號在作亂，包括有詐騙假投資、廣告直播連結的，要努力剔除有問題的帳號，也能避免亂檢舉，只是這陣子要申請進「彰化人大小事」可能會稍微難一點點了。

為了避免再遭臉書AI鎖定，蔡坤翰說，他們暫時不先審文，雖人人都可po文，但一旦發現po文不ok仍會再刪除，雖再刪文會比較辛苦，但因管理員有十幾人，應該足以應付，而且先不審文，會讓有即時性的資訊例如車禍、路況、火災通報等更快速上平台。

蔡坤翰也提醒網友，在社團留言或貼文如有違反社群守則「關鍵字」是會被臉書系統直接刪除，且即使是在別的社團發文或留言，臉書辨識身份還是可能會波及到社群，甚至被禁言或停權。