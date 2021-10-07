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影／豐原國民運動中心年底動工 預計113年完工

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，豐富專案占地5.5公頃，園區內雜草比人還高。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，豐富專案占地5.5公頃，園區內雜草比人還高。記者林佩均／攝影

台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，豐富專案占地5.5公頃，其中金融服務專用區下月將舉行招商說明會，0.6公頃國民運動中心、社皮里活動中心今年底動工，預計113年底完工。

「趕快動工！趕快完工！」立委江啟臣今下午與市議員張瀞分、陳本添、市府相關單位與轄區里長等人共同會勘「豐富專案」，江啟臣強調，該專案已延宕4年，豐原區沒有一座公立溫水游泳池，「實在說不過去」。

台中市政府指出，豐富專案占地5.5公頃，已完成區段徵收土建工程及通車典禮，目前正進行招商作業，市府經濟發展局將於11月份舉辦招商說明會。有鑑於周圍停車空間不足，市府規劃地下一至三層停車空間，預計將提供200格汽車位及177格機車停車位。

其中，豐富專案中的體育用地有0.58公頃，江與兩位議員向市府爭取5.9億元，規劃興建豐原國民運動中心、社皮里活動中心，現已完成設計且取得建築執照，將於10月初正式開標，預計今年底動工，113年12月完工。

江啟臣說，豐原首座國民運動中心，目前設計：游泳池，籃球、羽球、排球綜合球場外，也有成人體適能中心、成人韻律教室、飛輪教室等多項運動設施，更規劃親子體適能中心、兒童多功能空間、兒童韻律教室、兒童律動室等多項親子設施，滿足大小朋友的使用需求。

社皮里長涂力旋說，5.5公頃用地雜草叢生，比人還高，有多位里民在此散步遭野狗追逐，飽受驚嚇，他呼籲相關單位至少先整理園區、修剪草皮，局部開放供民眾運動、休憩，活用場域。

涂也建議運動局，國民運動中心除了內部設備，戶外空間也可以增設體健設施，整體規劃周遭橋下空間，可成為風雨球場、Push Bike等設施，串起運動廊帶。

台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，豐富專案占地5.5公頃，園區內雜草比人還高。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，豐富專案占地5.5公頃，園區內雜草比人還高。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，豐富專案占地5.5公頃，園區內雜草比人還高。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，豐富專案占地5.5公頃，園區內雜草比人還高。記者林佩均／攝影
社皮里長涂力旋反應，園區內雜草比人還高，不少散步里民遭野狗追逐，飽受驚嚇，他呼籲相關單位至少先整理園區、修剪草皮，局部開放供民眾運動、休憩，活用場域。圖／社皮里里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋反應，園區內雜草比人還高，不少散步里民遭野狗追逐，飽受驚嚇，他呼籲相關單位至少先整理園區、修剪草皮，局部開放供民眾運動、休憩，活用場域。圖／社皮里里長涂力旋提供
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，其中0.6公頃國民運動中心、社皮里活動中心今年底動工，預計113年底完工。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」，其中0.6公頃國民運動中心、社皮里活動中心今年底動工，預計113年底完工。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」延宕4年，今立委江啟臣召集相關單位會勘，強調「豐原不能再拖，趕快動工」。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」占地5.5公頃，圖為國民運動中心與社皮里活動中心示意圖。記者林佩均／攝影
台中市豐原區「豐富專案」占地5.5公頃，圖為國民運動中心與社皮里活動中心示意圖。記者林佩均／攝影
社皮里長涂力旋反應，園區內雜草比人還高，不少散步里民遭野狗追逐，飽受驚嚇，他呼籲相關單位至少先整理園區、修剪草皮，局部開放供民眾運動、休憩，活用場域。圖／社皮里里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋反應，園區內雜草比人還高，不少散步里民遭野狗追逐，飽受驚嚇，他呼籲相關單位至少先整理園區、修剪草皮，局部開放供民眾運動、休憩，活用場域。圖／社皮里里長涂力旋提供

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