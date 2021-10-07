霧社巴蘭農夫特色市集嶄新落成 林明溱宣示還有大投資

霧社的「巴蘭農民特色市集」，今天重新落成啟用，南投縣政府選在仁愛鄉的交通要衝，整闢完善攤位、停車場、公廁，縣長林明溱並當場宣示，將繼續投資數億元，將與南投林管處合作，分別在霧社、清境、合歡山沿線闢建3處大型停車場，計劃增加1000個停車位，再發展接駁導覽遊程，帶動仁愛鄉觀光產業的質量大躍進。

南投縣原民局去年爭取交通部觀光局核定600萬元經費，改善巴蘭農民特色市集，縣府積極規劃開發為多功能驛站，做為霧社清境風景線的接駁、導覽及商圈，最近配合220萬元，新建無障礙公廁，30多個停車空間，而18個攤位，位位寬敞，展售高山蔬果、茶葉及山當歸等特色農產，成為拓展原鄉農特產行銷的新通路。

林明溱指出，縣府看好未來前景，已備妥2000萬元將向原民會有償撥用巴蘭市集基地，著手投資規模達3、4億元的巴蘭多功能商場興建案，是繼縣府開發5大園區有成後，今明兩年可望為縣庫帶進約42億元收入後新的投資，蓋好後將委由仁愛鄉農會管理，不僅商場功能會更強大，還可增加許多停車位。