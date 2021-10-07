八旬校友感念恩情跨海捐款 員高今頒獎學金傳愛
國立員林高中校友楊宗元畢業一甲子，難忘昔日恩人和師恩，旅居美國的他2018年寫信給母校員高校長游源忠，表達捐款成立清寒子弟獎學金以回饋母校的用意，今年初更進一步期待以恩人之名捐款，頒發恩師為名的獎學金，今天員高實現楊宗元的願望，共有20名員高學生每人得到6000元獎學金，比振興經濟五倍券還有意義。
校長游源忠說，楊宗元旅居美國50年，年逾八旬，迄今對母校、昔日導師和故友存有深厚感情，2018年寫信給他，信中提及年少時曾受呂石旺的大恩大義，就讀員高時深受高二國文老師張侯光指導古典詩詞，即使高中、大學畢業赴美，退休後定居德州，仍未淡忘昔日恩人呂石旺與恩師張侯光的愛護，決定在員高設置清寒子弟獎學金回報母校。
楊宗元先前捐款成立清寒子弟獎學金，2019年第一次頒發，今年6月透過前秘書陳麗卿老師轉達想把獎學金全數轉入「中等學校基金-員林高中401專戶」，校友總會理監事會議及文教基金會董監事通過提案，員高成立「呂石旺先生提供張老師侯光清寒子弟獎助學金」，以楊宗元的恩人呂石旺之名捐款，以楊宗元恩師張侯光的名義頒發清寒子弟獎學金，扶持低收入戶家庭的學生。
呂石旺先生提供張老師侯光清寒子弟獎助學金以「在學學生持有低收入戶證明者」為審核依據，學業成績平均60分以上即可申請，今年度20人獲獎，頒發獎學金總額12萬元，每名學生各獲6000元獎勵。
今天頒獎典禮，員林高中校友總會理事長劉允彰、員林高中文教基金會董事長謝順民都到場。劉允彰民國63年升學員高，致詞時表示，很羨慕學弟學妹能有被獎助的殊榮。謝順民在員高的國中部和高中部完成學業，他說，很感佩學長楊宗元的大愛，期待這樣無私的愛與奉獻帶來正面效益，形成善的循環。
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