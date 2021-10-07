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廢棄物禁入！明年61線快速道路進彰化西南角全都錄

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地檢署查獲芳苑鄉農地遭濫倒建築裝潢廢棄物。圖／檢方提供
彰化地檢署查獲芳苑鄉農地遭濫倒建築裝潢廢棄物。圖／檢方提供

彰化縣西南角地廣人稀，遭北部及中部縣市的廢棄土石方及建築裝潢廢棄物大量濫倒，彰化縣政府明年編列預算逾5000萬元，將在重要路口加裝監視錄影器，除了架設在交通治安疑慮的地方，也會在台61線漢寶草屯段的漢寶等匝道與平面道路交會口裝設，讓濫倒車輛無所遁形。

彰化檢警調環平台近日聯手破獲環保犯罪集團，載運廢木料濫倒在中、彰、雲、嘉四縣市農地和魚塭，彰化檢方起訴49人。此外，彰化地檢署統計最近一年內，涉犯廢棄物清理法的案件，偵字案111件，他字案34件，租地傾倒24處，隨機濫倒近百件處，兩相比較，租地濫倒規模大，濫倒數量零星。

環保犯罪集團用各種手法掩護濫倒行徑，彰化縣內的租地地點集中在二林、芳苑、大城、埤頭、竹塘、鹿港，大貨車行駛台61線漢寶草屯段在漢寶、王功、芳苑等交流道下匝道進入台17線或通往農地魚塭的鄉道。芳苑警分局已編排警力大力取締，未來將結合路口監視系統，掌握濫倒車輛的行蹤。

芳苑警分局表示，縣政府今年預算3500萬元裝設路口監視器，明年經費逾5000萬元，已提交縣議會爭取縣議員的支持，因村里社區等地方居民要求裝設的陳情案頗多，實際裝設地點將視交通和治安狀況而定，當然台61線漢寶草屯段漢寶交流道轉進平面道路是重要路口，將考慮設置。

雖然芳苑警分局轄區的二林區遭濫倒廢棄物嚴重，但路口監視器很搶手，各鄉鎮市村里社區都希望在危險路口、治安死角裝設，芳苑警分局提報14至16處，希望至少裝設9處。

廢棄物 監視器

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