南投最貴房屋交易 草屯樂木舍親子園區3.02億易主

南投縣草屯鎮「樂木舍親子園區」公告停業，據最新實價登錄資訊揭露，3500坪的園區已經以總價3.02億元，轉賣給廣鑫複合材料公司。不僅是草屯鎮睽違5年，再度出現總金額超過3億元的房地買賣，也是今年南投縣實價登錄總價最高的房地交易

據了解，樂木舍親子園區原由佳鉅木業經營，去年7月才從工廠轉型為產業體驗園區，然而僅約一年，便因產權易主劃上句點。

台灣房屋草屯中興特許加盟店負責人謝文燐分析，樂木舍位在草屯鎮都計外郊區，南投縣工業用地並不多，南投市南崗工業區也少有土地、廠房釋出，而該地屬於丁種建地，土地用途為工廠及相關工業設施，在南投縣並不多見。

南投縣政府規畫五大產業園區面積共106公頃，埔里微型園區及福興溫泉區公設已完工，草屯手工藝園區已完成開發商甄選，竹山竹藝園區完成初步規劃。旺來園區，17塊土地申購率達100%，包含微熱山丘、三點一刻、先麥芋頭酥、卜蜂企業，以及知名化妝保養品愛妮雅集團、上市大廠上緯公司等知名廠商進駐，工業用地稀缺可見一斑。

樂木舍親子園區佔地廣大，土地面積將近3500坪，是草屯近年少見的大規模產業用地，對企業而言頗具利用彈性，因此締造草屯近年房地交易總價紀錄。

雖然這次交易總價逾3億元，換算土地單價仍僅7到8萬元，在中彰投實屬親民，有助減輕企業的設廠成本；加上鄰近台14線與國道6號，往來中彰投都會區便利，因而吸引中部廠家砸重金購地。