彰化3聲巨響 戰鬥機要開戰了?哪裡爆炸啦？網議論

彰化縣今天中午許多鄉鎮都聽到巨響，不少民眾以為有爆炸，還打電話到彰化消防局通報，有人在網路社群詢問「戰鬥機嗎?要打過來了嗎?」，不過彰化消防局表示，目前請各分隊查證，並未有特別災情及狀況。

「有人聽到三聲類似爆炸聲的聲音嗎？」、「玻璃門有震動」「嚇死寶寶了」「和美聲音很像再打隔空煙火」、「中共打過來了嗎？」「我芳苑漢寶超大聲，地板都震動了」今天中午12點5分左右有巨響，彰化社群網站民眾紛紛通報詢問有聽到「碰碰」巨響到底是什麼聲音。

由於聽到聲音的鄉鎮包括彰化市、和美、鹿港、秀水、伸港、甚至南彰化芳苑都有民眾說有聽得到，民眾說很像工廠爆炸、也像打雷聲，又有人說有點像戰鬥機音爆聲，也有民眾說Ptt說很多戰鬥機在飛 ，成為今天網路熱門話題，不過消防局表示，目前對於巨響，彰化沒有特別的狀況。還有民眾錄下聽到巨響時的畫面