台南、南投休閒農業簽訂策略聯盟 串聯行銷產業觀光

台南市長黃偉哲化身農遊大使與南投縣政府農業處處長陳瑞慶擔任導覽員共同行銷「台南市、南投縣5G健康遊放心玩農場遊程」，並見證兩縣市休閒農業結盟大典。

黃偉哲表示，今天休閒農業結盟的意義發揮1+1大於2，南投縣已經有13個休閒農業區台南市只有4個另4個在送審當中，可以借鏡南投縣的經驗；台南市幅員相當廣大，是台灣最重要的文化美食與觀光古都，除了古都市區，也是重要農業生產基地，休閒農業的資源更是豐富，從山區到海邊都有深具在地特色之農產業。

黃偉哲說，振興5倍券開始使用，兩縣市可以透過休閒農業的結合觀光串聯共同行銷，有南部來的先從台南再玩到南投，北部下來的先到南投再玩到台南，農業的體驗就是休閒農場，也是未來發展無煙囟觀光的重點，希望遊客到休閒農場、休閒農業區及有特色的農業產業點參觀旅遊，體會不一樣的台南風貌。

南投縣政府農業處長陳瑞慶率南投縣休閒農業策略聯盟協會共同行銷南投縣的特色農遊行程，希望未來的台南市民優先到南投縣5G健康遊，政府發放振興5倍劵以及農遊券，希望透過台南市與南投縣休閒農業結盟，期待吸引更多遊客放心玩農場，認識產地到餐桌及友善土地、生態保育的農業。

陳瑞慶表示，南投縣的農業資源、生態環境都是得天獨厚的，和台南市的文化古都、美食之城，有著截然不同的特性，既是互補更是揚長，透過這次的結盟，使兩縣市的休閒農業在教育訓練、觀摩參訪、行銷推廣都可以相互支援。

活動今天上午在西拉雅風景區官田遊客中心舉行，處長許主龍也列席參加，台南市農業局長李建裕、觀光旅遊局長郭貞慧以及社會局長陳榮枝都出席。

台南市休閒農業發展協會理事長賴瑞金表示，今年的台南市的農遊行程為了豐富遊程內容與亮點，與著名旅遊景點、文化藝術景點等跨界合作，搭配以休閒農業產業為主題的產業點的農遊路線，增加可看性與吸引性並強化整合行銷，待疫情穏定後能為休閒農業業者與休閒觀光產業帶來商(生)機並帶動農業六級化之經營模式。

南投縣休閒農業策略聯盟林理事長認為發展休閒農業除了自身條件優化之外，更需要行銷。兩縣市的合作開啟台灣休閒農業的新型態行銷方式。

台南市、南投縣合作同意書簽訂共同發表宣言「5G健康遊南投 放心玩台南農場」，正式啟動兩縣市休閒農業的結盟行動，產生1+1大於2的共同效益，藉此讓休閒農業成為新型態的旅遊。