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「三明治」警戒護鈔 中市霹靂特勤荷槍實彈護送振興券
受新冠肺炎疫情影響，政府為振興經濟祭出振興五倍券，紙本振興券明起(8日)開放四大超商領取、12日起開放郵局領取，台中市警局出動保大特勤、交通警察大隊以前、後警車夾郵務車複試維安戒護，即俗稱的「三明治」護鈔，荷槍實彈將每輛價值上億元的振興券安全護送到位。
台中市警察局指出，振興券視同現金，每輛郵務車振興券市值不斐，台中市警方耗時約2周，由保安警察大隊特勤中隊、交通警察大隊，分別擔任前導、殿後及蒐證作業，從台北市郵務總局將台中市民的振興券以複式維安戒護方式，將裝載振興券的郵車護送到台中市各警分局，再由轄區警力配送到各發送單位。
為確保五倍券護券勤務圓滿，保大大隊長劉其賢強調，此次勤務比照公職人員選舉選票印製勤務模式，執勤員警提高警覺，全程嚴密戒護並錄影存證，防止一切突發或意外狀況發生，安全護送五倍券抵達指定場所。
劉其賢也呼籲，民眾領券前後應提高警覺，切勿相信來路不明的資訊，若有遇上疑似詐騙手法，請撥打「165」反詐騙專線或「110」進行查證，確保自身財產安全。
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