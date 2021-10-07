快訊

直播／第10輪BNT加開限8小時內預約！ 指揮中心下午2時記者會

基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「三明治」警戒護鈔 中市霹靂特勤荷槍實彈護送振興券

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
紙本振興券明起(8日)開放四大超商領取、12日起開放郵局領取，台中市警局出動保大特勤、交通警察大隊以前、後警車夾郵務車複試維安戒護，即俗稱的「三明治」護鈔，荷槍實彈將每輛價值上億元的振興券安全護送到位。圖／台中市政府警察局提供
紙本振興券明起(8日)開放四大超商領取、12日起開放郵局領取，台中市警局出動保大特勤、交通警察大隊以前、後警車夾郵務車複試維安戒護，即俗稱的「三明治」護鈔，荷槍實彈將每輛價值上億元的振興券安全護送到位。圖／台中市政府警察局提供

受新冠肺炎疫情影響，政府為振興經濟祭出振興五倍券，紙本振興券明起(8日)開放四大超商領取、12日起開放郵局領取，台中市警局出動保大特勤、交通警察大隊以前、後警車夾郵務車複試維安戒護，即俗稱的「三明治」護鈔，荷槍實彈將每輛價值上億元的振興券安全護送到位。

台中市警察局指出，振興券視同現金，每輛郵務車振興券市值不斐，台中市警方耗時約2周，由保安警察大隊特勤中隊、交通警察大隊，分別擔任前導、殿後及蒐證作業，從台北市郵務總局將台中市民的振興券以複式維安戒護方式，將裝載振興券的郵車護送到台中市各警分局，再由轄區警力配送到各發送單位。

為確保五倍券護券勤務圓滿，保大大隊長劉其賢強調，此次勤務比照公職人員選舉選票印製勤務模式，執勤員警提高警覺，全程嚴密戒護並錄影存證，防止一切突發或意外狀況發生，安全護送五倍券抵達指定場所。

劉其賢也呼籲，民眾領券前後應提高警覺，切勿相信來路不明的資訊，若有遇上疑似詐騙手法，請撥打「165」反詐騙專線或「110」進行查證，確保自身財產安全。

紙本振興券明起(8日)開放四大超商領取、12日起開放郵局領取，台中市警局出動保大特勤、交通警察大隊以前、後警車夾郵務車複試維安戒護，即俗稱的「三明治」護鈔，荷槍實彈將每輛價值上億元的振興券安全護送到位。圖／台中市政府警察局提供
紙本振興券明起(8日)開放四大超商領取、12日起開放郵局領取，台中市警局出動保大特勤、交通警察大隊以前、後警車夾郵務車複試維安戒護，即俗稱的「三明治」護鈔，荷槍實彈將每輛價值上億元的振興券安全護送到位。圖／台中市政府警察局提供

台中市 警察 詐騙

延伸閱讀

中市金錢豹自助KTV明晚6時營業 沒有小姐和飲食其他都有

中市預算案藍綠卡位互嗆 一場混戰中...追加84億過關

中市自刪道路橋梁經費4億 議員搬躺椅要局長「躺著幹」

AZ劑量施打不足 中市大里仁愛醫院未落實「三讀五對」致歉

相關新聞

「三明治」警戒護鈔 中市霹靂特勤荷槍實彈護送振興券

受新冠肺炎疫情影響，政府為振興經濟祭出振興五倍券，紙本振興券明起(8日)開放四大超商領取、12日起開放郵局領取，台中市警...

明天開始領五倍券 台中清水警今護送到超商

政府推出五倍券刺激消費振興經濟，明天開始可到超商領券，台中市清水警分局今天派警力護送五倍券，讓民眾明天可順利領取。

影／五倍券8日起發放 南投超商、郵局加強監視錄影

行政院振興五倍券已在日前送抵南投縣各郵局，超商將在8日起分階段讓預約民眾領取、郵局則在12日開始發放。南投縣警局也針對振...

建設公司捐千萬排煙車 消防局長：職涯44年這台最貴

台中市消防局在今早舉辦排煙車的捐贈儀式，捐出千萬排煙車的國雄建設總裁許坤仲，在致詞時提到，捐車的來龍去脈，並說一切是「天...

影／興大「無人機玩家」研究團隊 農民滑手機科技巡田

亞太地區的無人機（UAV）已成為全球第二大市場，全球的市場規模預估到2025年將達到467億美元。中興大學土木系特聘教授...

二年前因騎士死亡 大甲幼獅工業區幼九路新設機車道

二年前的今天，台中市大甲幼獅工業區幼九路沒有機車道，一名機車騎士和拖車同時右轉時，騎士被輾壓死亡，台中市議員李榮鴻爭取1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。