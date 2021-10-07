建設公司捐千萬排煙車 消防局長：職涯44年這台最貴

台中市消防局在今早舉辦排煙車的捐贈儀式，捐出千萬排煙車的國雄建設總裁許坤仲，在致詞時提到，捐車的來龍去脈，並說一切是「天時地利人和」，他在慶生場合偶遇台中市議員黃馨慧等人後，把酒言歡後承諾捐出，市長盧秀燕提到，此輛排煙車造價破千萬，也是消防局長曾進財擔任消防工作44年來，收過最貴的一輛消防車，另外還打趣的向與會的市議員說，「為了市民之福，請多多吃飯、多多募捐」。

今年彰化喬友大樓釀4死火警，其中造成一名消防員陳志帆因濃煙殉職，而台中市迄今無排煙車，去年台中市議員黃馨慧、陳政顯、陳成添、朱元宏、陳文政、李中等人與消防局餐敘時，正在討論此事，但礙於排煙車造價破千萬，容易排擠預算，沒想到在同餐廳巧遇國雄建設總裁許坤仲，許坤仲在敬酒後，也豪氣承諾捐贈台中市第一輛排煙車。

今天上午台中市消防局辦理捐贈儀式，國雄總裁許坤仲致詞時，說到當初捐贈的來龍去脈，他說，這輛排煙車的捐贈是「天時地利人和」的結果，去年是合作的銀行，邀他到餐廳慶生，他赴會時，巧遇市議員黃馨慧等人，他打趣說，當時看到議員席間喝的酒，「不知道是不是公家機關，喝的酒比我還差一點」。

許坤仲說，所以他拿出自己的酒，要向與會議員敬酒，當時在場議員就高喊「國雄一號、國雄一號」，他聽到時，不知議員在講什麼，還忙著解釋說「我推出的建案叫文心一號，不是國雄一號啦」，議員才說，消防局需要排煙車，他當場允諾，議員喝完敬酒後，他就捐出國雄一號。

台中市長盧秀燕說，非常感謝市議員替市民謀福利，也感謝國雄總裁許坤仲的熱心，這輛排煙車造價破千萬，台中市迄今無一輛的原因，就是在編列預算時，一輛排煙車的造價高昂，一輛排煙車，可以買三輛消防車，最後就被排擠掉，所以遲遲沒有一輛排煙車。

盧秀燕說，不過隨著國道四號豐原段快要完工，其中有隧道設計，如果隧道發生火災，大量的濃煙就需要排煙車，就能增加逃生時間，也可以讓救災的消防員視線清楚，增加救災的效率與時間，而消防局長曾進財有提到，在消防職涯的44年當中，受贈過大大小小的消防設備、車輛，今天的這輛是最貴的。