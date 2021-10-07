中市雙十國慶升旗典禮 採線上舉行
雙十國慶即將到來，台中市長盧秀燕今天表示，雖然國內COVID-19疫情減緩，但仍未結束，為了安全起見，國慶升旗典禮，中市今年採線上方式舉行，市民可觀看線上直播。
台中市政府上午在府前廣場舉辦台中購物節起跑活動，盧秀燕出席活動後接受媒體聯訪，針對國慶升旗典禮改線上舉行及KTV開放復業防疫規定等問題進行說明。
盧秀燕表示，由於去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情就開始，去年跨年晚會就已取消實體現場觀眾參加，改成線上舉行，今年元旦升旗也是採線上舉行。
盧秀燕指出，雖然國內疫情比較減緩，但現在還是在灰色地帶，疫情未完全結束，為了安全起見，也擔心萬人以上的活動，市府希望再觀察一段時間，因此今年雙十國慶升旗典禮還是採線上方式辦理。相信大家繼續努力的話，明年元旦包含中央和地方都有機會讓大家實體來參加。
此外，到昨天為止，台中市已核准包括金錢豹酒店等在內的37家KTV復業，金錢豹今天下午6時開張，盧秀燕表示，台中市KTV開放原則和中央一致，包含不可飲食、不可有人陪侍，因此所有要營業的KTV都須按照此規範才能開門做生意，讓消費者安心歡唱。
為了落實防疫規範與中央指引，盧秀燕強調，市府也會進行聯合稽查，希望大家確實遵守中央及市府的防疫規範，提醒各行各業開門做生意同時，也要落實防疫相關規定。
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