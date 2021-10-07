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台中購物節好康多 楊勇緯拍攝代言影片

中央社 / 台中7日電

中央振興五倍券明天起使用，台中市政府今天舉辦台中購物節起跑宣傳活動，並公布市長盧秀燕與「柔道男神」楊勇緯的代言廣告，廣邀民眾到台中消費。

台中購物節雙十節登場到12月9日為止，今天上午在台中市政府前廣場舉辦起跑宣傳活動，麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻、台北富邦銀行總經理程耀輝、東森購物專家孫沛等人出席。陳志鴻並在會中宣布，將提供一戶價值新台幣千萬住宅作為台中購物節壓軸大獎。

購物節先前的首波宣傳活動找來藝人謝金燕代言，與盧秀燕拍攝影片宣傳，在中央振興五倍券開放使用前夕，市府再公布第2波與台中在地東京奧運柔道銀牌選手楊勇緯的宣傳影片，邀請全台民眾拿振興券到台中消費，還可抽大獎。

盧秀燕在會中表示，感謝台中市議會支持，終於在6日通過台中購物節3.5億元追加預算案，現在各行各業及各縣市都在拚振興券商機，這次台中購物節祭出現金抽獎活動，為期60天的活動期間，每天抽出1000組5000元現金獎，週週抽現金10萬元、月抽百萬現金，最後壓軸是千萬元附車位住宅一戶。

盧秀燕指出，楊勇緯相當挺家鄉，在中秋節前夕抽出時間拍攝宣傳影片；楊勇緯是個可愛的大男孩，她覺得兩人之間的互動很有趣，也希望透過廣告歡迎「楊太太們」到台中消費購物。

程耀輝表示，台中購物節期間，民眾只要在台中市店家消費並下載台中購物節APP登錄發票，金額滿500元就可獲1個抽獎序號，若到與購物節合作的優惠商家消費，登錄發票金額以3倍計算；如果前往「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額更直接以5倍計算，大幅提高中獎機會。

盧秀燕 台中市

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