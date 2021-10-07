二年前因騎士死亡 大甲幼獅工業區幼九路新設機車道

二年前的今天，台中市大甲幼獅工業區幼九路沒有機車道，一名機車騎士和拖車同時右轉時，騎士被輾壓死亡，台中市議員李榮鴻爭取190萬元經費，在此路段新設機車道，保障騎士安全，李榮鴻等人今天現場會勘已完工的新設機車道。

市議員李榮鴻表示，大甲區幼九路為大甲幼獅工業區重要道路，也是大型車輛銜接黎明路日南陸橋主要道路，該處屬混合式車道機車族及大型用車常於此爭道，前年10月7日，一名年輕男子騎機車，在此處路段要右轉，一輛拖車也同時右轉，二車發生車禍，騎士死亡，帶走年輕生命，為解決此問題，他努力完成道路拓寬及新設機車道。

李榮鴻今天和台中市建設局養護工程處、大甲區公所等單位辦理完工說明會，讓民眾了解改善位置及細節；建設局養護工程處表示，經李榮鴻議員持續追蹤，經過多次會勘及協調會終能完工，也希望新設的2公尺寬機車專用道能讓機車族有安全的用路環境。