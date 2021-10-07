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二年前因騎士死亡 大甲幼獅工業區幼九路新設機車道
二年前的今天，台中市大甲幼獅工業區幼九路沒有機車道，一名機車騎士和拖車同時右轉時，騎士被輾壓死亡，台中市議員李榮鴻爭取190萬元經費，在此路段新設機車道，保障騎士安全，李榮鴻等人今天現場會勘已完工的新設機車道。
市議員李榮鴻表示，大甲區幼九路為大甲幼獅工業區重要道路，也是大型車輛銜接黎明路日南陸橋主要道路，該處屬混合式車道機車族及大型用車常於此爭道，前年10月7日，一名年輕男子騎機車，在此處路段要右轉，一輛拖車也同時右轉，二車發生車禍，騎士死亡，帶走年輕生命，為解決此問題，他努力完成道路拓寬及新設機車道。
李榮鴻今天和台中市建設局養護工程處、大甲區公所等單位辦理完工說明會，讓民眾了解改善位置及細節；建設局養護工程處表示，經李榮鴻議員持續追蹤，經過多次會勘及協調會終能完工，也希望新設的2公尺寬機車專用道能讓機車族有安全的用路環境。
李榮鴻表示，原計畫新設跨溝式機車道，但因涉及法規繁瑣及工程經費龐大改至於向原道路標線及人行道做調整，經幼獅工業區服務中心提供用地，由建設局海線工程隊規劃拓寬道路及新設2公尺寬機車專用道做分流，讓機車族能有更安全的行車空間。
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