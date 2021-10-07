影／神岡圳前路保留浮圳拓寬15米 斥資1.9億年底開工

台中市神岡區圳前路昔稱浮圳路，因該處有文化景觀「浮圳」得名，歷經文史工作者、護樹聯盟抗爭，圳前路拓寬工程延宕12年，立委楊瓊瓔今召集相關人士舉行說明會，拍定保留浮圳原貌，並將6米路拓寬為15米道路，浮圳在中間作為分隔，雙向單線道通行，總經費約1.9億元，最快今年底11月動工，預計後年完工，地方鄉親引頸期盼。

神岡浮圳是台中第一條水圳，水道高於農田數公尺，底部可見紅土，是早期以人力「夯土」建造，原於民國98年新建道路面臨拆除，經文史工作者抗爭延宕，後於民國103年重啟擴寬工程，再因護樹聯盟抗爭停工，文資處相當重視，列為文化景觀保存。

今天上午，立法委員楊瓊瓔與市議員羅永珍、中市新建工程處、文資處、圳前里長陳木生與地方鄉親進行「神岡區圳前路(浮圳路)開闢工程」進度說明會，將圳前路(神岡交流道至厚生路)原6米寬雙向車道，拓寬為15米寬車道。

中市新建工程處主任秘書黃一峰說明，原圳前路約6米寬，扣除護欄實際寬度僅5.2米，該處大型車輛頻繁通行，常與機車爭道，險象環生；目前規劃設計保留中央浮圳作為分隔島，原6米道路分為3米快車道、2米慢車道的單向車道，南側拓寬5至6米，為3.8米寬的單向混合車道。

圳前路開闢拓寬工程長1684公尺，市府已編列工程經費約1.9億元，另土地徵收近2億元已完成，預計今年11月底發包植栽移植工程，明年農曆年後大動工，工期600天，預計112年完工，道路速限40公里。

施工期間將完成既有灌排系統復舊、維持灌溉功能、提升農民使用安全，中間護欄設定高度60米。

議員羅永珍強調，護欄60米高度不夠，擔心用路人摔落浮圳，要求施工單位研議將護欄提高至90米、彩繪鮮豔色彩，讓用路人夜晚一目了然，並結合文化景觀藝術「亮起來」。

當地居民反映，圳前路拓寬，但周遭六張路路寬狹小，瞻前也要顧後，六張路的路寬也急需改善；有居民反映用不到的陸橋是否能打掉，讓農民務農通行更順暢。

立委楊瓊瓔表示，圳前路周遭道路近期將會同交通局進行會勘，同步檢視，讓建設一步到位；另，圳前路有15處便道，目前維持保留，除非地主不需要，施工單位即可拆除，將再與居民溝通。新規劃設計8處迴旋道，讓用路人可適時迴轉、改向通行。