明天開始領五倍券 台中清水警今護送到超商

政府推出五倍券刺激消費振興經濟，明天開始可到超商領券，台中市清水警分局今天派警力護送五倍券，讓民眾明天可順利領取。

清水警分局表示，預計今天和明天共2天，與超商配送工作人員，護送五倍券到清水、沙鹿、梧棲區等共計46家超商，警車護送，防止突發狀況發生及維護配送過程安全順利，讓民眾能夠領取五倍券。

清水警分局也提醒民眾，近日也傳出五倍券的詐騙案件，民眾注意假網路拍賣、釣魚簡訊、解除分期付款等各式詐騙手法，另外網路社群平臺如提及可協助預購五倍券，只要付少許金錢，這就是假網拍真詐騙，若接獲宣稱申請流程出現錯誤，要求透過ATM解除分期付款等程序的電話，也是詐騙手法。