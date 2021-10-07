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明天開始領五倍券 台中清水警今護送到超商

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水警分局員警今天嚴密護送五倍券到超商，讓民眾明天能順利領取。圖／警方提供
台中市清水警分局員警今天嚴密護送五倍券到超商，讓民眾明天能順利領取。圖／警方提供

政府推出五倍券刺激消費振興經濟，明天開始可到超商領券，台中市清水警分局今天派警力護送五倍券，讓民眾明天可順利領取。

清水警分局表示，預計今天和明天共2天，與超商配送工作人員，護送五倍券到清水、沙鹿、梧棲區等共計46家超商，警車護送，防止突發狀況發生及維護配送過程安全順利，讓民眾能夠領取五倍券。

清水警分局也提醒民眾，近日也傳出五倍券的詐騙案件，民眾注意假網路拍賣、釣魚簡訊、解除分期付款等各式詐騙手法，另外網路社群平臺如提及可協助預購五倍券，只要付少許金錢，這就是假網拍真詐騙，若接獲宣稱申請流程出現錯誤，要求透過ATM解除分期付款等程序的電話，也是詐騙手法。

清水警分局長游永中表示，將秉持「便民」、「迅速」、「安全」三大原則，全面防止一切突發或意外狀況發生，確保運送過程平安順遂，他也呼籲五倍券等同貨幣，易遭不法之徒覬覦，且不會以「電話」、「簡訊」要求操作匯款，提醒民眾妥適保管，避免造成額外損失，有任何與詐騙相關的問題，請多加利用「165」反詐騙諮詢專線，或撥打「110」報案專線查證。

台中市清水警分局員警今天嚴密護送五倍券到超商，讓民眾明天能順利領取。圖／警方提供
台中市清水警分局員警今天嚴密護送五倍券到超商，讓民眾明天能順利領取。圖／警方提供
五倍券明天起可到超商領取。圖／翻攝手機
五倍券明天起可到超商領取。圖／翻攝手機

詐騙 超商 梧棲

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