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影／五倍券8日起發放 南投超商、郵局加強監視錄影
行政院振興五倍券已在日前送抵南投縣各郵局，超商將在8日起分階段讓預約民眾領取、郵局則在12日開始發放。南投縣警局也針對振興券存放地點、發放期間等規劃勤務持續執行安全維護工作，確保五倍券順利發放。
中興警分局領取振興五倍券地點計郵局2處、超商9處，分局長洪政崴相當重視振興五倍券存放地點安全維護，特別加強規劃護送及簽巡安維勤務，並與轄內郵局、超商等建立密切聯繫管道，了解郵局規劃領取動線，期前掌握可能之狀況，研擬相關安維作為。
為了避免詐騙集團利用振興五倍券發放期間，針對金融機構、超商及網路，從事詐騙，中興警分局期前規劃聯繫宣導共同反詐騙工作，希望行員及店員多一分關心、提醒，以減少民眾財產損失；另外也請郵局、超商能強化監視錄影設備，以避免紛爭或有心人士覬覦。
中興分局長洪政崴表示，維護治安是警察機關職責，振興五倍券運送、領取期間，可能發生的治安狀況，警方除期前妥適安全維護工作，並與金融機構、超商建立密切聯繫管道，順利完成五倍券發放領取。
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