傳藝民間劇場重啟 國慶連假彰化溪湖上演四天大戲
國立傳統藝術中心主辦的「傳統藝術開枝散葉－民間劇場重塑計畫」於10月重新啟動，10月8日至11日每晚7時起在彰化縣溪湖鎮湖西國小旁停車場廣場安排鶯藝歌劇團、金鷹閣電視木偶劇團、一心戲劇團、明華園戲劇總團青年軍四大團連演4天，在疫情稍緩下，讓民眾看藝文表演紓解身心。
溪湖鎮長黃瑞珠也邀請大家遊溪湖看好戲，可到溪湖搭糖廠小火車吃冰棒、走訪美麗的台灣欒樹隧道、逛中央公園、巫家捏麵館，吃聲名遠播的溪湖羊肉爐，晚上再欣賞好戲，趁國慶連假走訪小鎮風情。
10月8日由鶯藝歌劇團打頭陣演出「包公審雙釘」；9日由擅長以電視木偶結合3D投影技術打造視覺體驗的金鷹閣電視木偶劇團帶來「萬年烽雲－林道乾傳奇」，10日由一心戲劇團演出「刺客列傳－魚腸劍」一起看不得志的壯士專諸與落魄的楚國將軍伍子胥，如何透過一把傳奇寶劍魚腸劍完成理想、堅守正義；10月11日由明華園戲劇總團青年軍壓軸演出經典劇目「雲中君」。
傳藝中心表示，受新冠肺炎疫情影響，全台藝文演出幾度停擺，不僅去年部分演出無法順利成行，今年5月至7月疫情再度爆發，原規劃於嘉義、彰化、澎湖、臺南以及桃園共5地23場次的演出亦全數延期。民間劇場重塑計畫10月重啟後，也希望觀眾一起遵守防疫規範，活動維持單一入口進出，觀眾座椅保持間距並與舞臺距離3公尺，進入觀賞區域需量體溫、酒精消毒、全程配戴口罩並完成實聯制。
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