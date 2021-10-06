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地方發重陽敬禮金遭誤植「行政院發」 讓員林市長森氣氣了
土地銀行代轉彰化縣府與員林市公所今年發放的重陽禮金，卻烏龍寫上「行政院發」，引發員林市長游振雄不滿，今天土地銀行副總、經理親自道歉，表示會再以簡訊及書信向民眾澄清，不過游振雄說，還要向縣長報告，再討論後續事宜。
游振雄說，最近有民眾頻問公所怎麼還沒發重陽敬老禮金，還有民眾看到存褶裡剛匯入的「行政院發」的現金，還以為五倍券怎麼改發現金啦。
游振雄說，市公所代發彰化縣政府重陽禮金匯款金額共1892多萬元，市公所自行發放65歲以上長輩每人500元，共計需匯款792萬多元，是委由土地銀行代共匯款2685萬1000元到1萬5850位員林市65歲以上長輩戶頭，長輩依年齡不同可收到1500至9500元的重陽禮金。
但今年土銀竟搞烏龍，9月30日匯出的款項卻註記是「行政院發」，讓長輩誤以為是收到行政院發的錢，有人還來跟公所問「縣府公所重陽禮金怎麼還沒下來」。
土地銀行員林分行經理周鳳池說，因行員在編輯存簿代碼時輸入錯誤，才造成存簿備註上是註明「行政院發」，銀行行員發現後，也緊急向公所回報，並在網站公告疏漏。
但游振雄認為，不是每位長輩都會去看公告，銀行要負起責任。今天土銀表示，除了會再以簡訊及書信向民眾澄清，銀行也會自行吸收15萬8500元手續費，對於銀行的補救措施，公所持保留態度，要再視影響層面與彰化縣政府討論後續事宜。
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