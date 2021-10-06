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交通安全月 台中警界神鵰俠侶宣導交安

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局交通大隊今天上午在南屯區，為僑泰高中的學子，進行交安戶外教學。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊今天上午在南屯區，為僑泰高中的學子，進行交安戶外教學。圖／台中市警局交通大隊提供

台中市警局交通大隊因應10月「交通安全」月，今天上午派出警界「神鵰俠侶」之稱的警員劉源昇、楊舒婷前往南屯區戶外教學場地，為僑泰高中45名師生說明騎乘機車的注意事項，說明在不同速度下，需要煞車距離不同；另外交大警務員鄧子震也在學校大巴上，充當隨車老師，向學子分享交通觀念，有學子也直呼「像導遊」。

台中市警局交通大隊表示，高中生即將到達可考取駕照年紀，為了加強高中生正確交通安全觀念，趁本月是「交通安全月」宣導期，今天上午10時許，結合僑泰高中學生校外交通安全學習課程，派出同仁到場，讓學子以實際至校園外封閉式道路，體驗路口危險狀況，並透過多元且生動的講授方式，教導高中生行人步行注意事項，以及未來考照後騎乘機車用路安全。

台中市交大指出，今天參與課程的是僑泰高中應用英語科的45名師生，而上課師生先搭乘學校大巴士車到交安課程的地點，位於南屯區文心南路、三民西路重劃區的未開放道路。

交大表示，學子的第一課，先由交大警務員鄧子震，在校車內宣講交通安全規則，有學子直呼「像搭遊覽車的導遊一樣，只是分享的是交通知識」。

另外，員警再利用學校大巴士，讓學生了解大型客車路口轉彎駕駛的「內輪差俯視角」所造成的死角區域，當行人走行人穿越道過馬路時，要特別注意大型車輛轉彎時造成的「內輪差」危險區域。

除了警務員鄧子震外，交大也派出時常擔任台中市警局拍照模特兒，有警界「神鵰俠侶」之稱的夫妻檔，第三分局勤工所警員楊舒婷、第一警分局大誠所的劉源昇，為學子教學騎機車的交安知識。

二人向學子解說機車基本性能，並說明騎乘道路時需要注意的道路狀況，另外二人也以實測的方式，讓學子知道在不同速度下所需要的急剎距離並不相同，速度越快則剎停距離越長，所以未來騎乘機車時切忌超速行駛，遇到狀況才能即時反應剎車，確保自己與他人道路上的安全。

台中市警局交通大隊今天上午在南屯區，為僑泰高中的學子，進行交安戶外教學。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊今天上午在南屯區，為僑泰高中的學子，進行交安戶外教學。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊今天上午在南屯區，為僑泰高中的學子，進行交安戶外教學。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊今天上午在南屯區，為僑泰高中的學子，進行交安戶外教學。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊今天上午在南屯區，為僑泰高中的學子，進行交安戶外教學。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊今天上午在南屯區，為僑泰高中的學子，進行交安戶外教學。圖／台中市警局交通大隊提供

交大 台中市 巴士

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