民眾黨彰化縣黨部招募人才 張雪如：柯文哲強調要正直誠信

台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今天宣佈「擴大招募人才培育計畫開跑」，張雪如說，黨主席柯文哲有特別交代彰化黨部「質比量重要」，對人選要求一定要「正直、誠信」，除了將舉辦黨部副主任、黨部幹部、志工等人才培育計畫，希望在明年縣議員選舉至少為民眾黨拿下三席縣議員。

張雪如說，民眾黨彰化黨部積極籌備中，預計在年底成立，目前正積極邀集各界精英人才加入民眾黨，目前彰化黨代表包括王孝裕、呂岱融、陳錦惠等都是黨內菁英，民眾黨也持續深耕、培育地方人才。

「一個人走得快，一群人走得遠」張雪如說，他們研究發現，民眾黨支持者年齡大多落在20到35歲，許多年輕人看不下去目前政治生態才會想加入民眾黨，這些黨員新血大多不是為了自己而來，而是抱持有理想性，和黨主席柯文哲強調的「要改變台灣就要先改變政治文化與社會文化」的理念不謀而合。

五連霸的縣議員張雪如長期投入慈善公益、援助受家暴婦女等弱勢族群，曾有一屆代表國民黨選縣議員，加入民眾黨後，預估可以吸納藍綠支持者及中間選民。

而明年縣議員選舉民眾黨在彰化會推出何人參選，也受到矚目，張雪如說，未來黨公職人員會朝向年輕化、具有理想性的人選，而彰化黨部將在各議員選區每區設置1、2位黨部副主任，另外也廣徵文宣、活動、組織等人才與黨部志工，為明年選舉儲備人才。

黨代表23歲的呂岱融今天分享加入民眾黨的想法，他說，雖然自己還是中國醫藥大學生物科技博士生，但早在民眾黨成立前就開始關注柯Ｐ，民眾黨成立後更覺得民眾黨真的是在為民發聲、幫忙民眾、重視青年，不會為了自身利益而官商勾結，彰化縣在上屆選舉黨員票是六都之外，僅次於新竹的縣市，約有9萬多票，他相信未來會有更多和他一樣單純希望台灣更好、彰化更好的年輕人加入民眾黨。