南投市及草屯助店家振興 消費摸彩最大獎休旅車

中央推出振興五倍券幫助疫後經濟復甦，鄉鎮市公所也加碼。民眾在南投市店家消費滿200元可獲1張摸彩券，最大獎是三菱休旅車；在草屯鎮合作店家消費50元以上可抽油電休旅車。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響經濟，中央發放振興五倍券，南投縣政府配合南投溫泉季、花卉嘉年華、南投燈會等活動推出振興消費抽獎，民眾只要使用五倍券在南投消費滿新台幣200元，即可參加現金抽獎；另外，南投市、草屯鎮也推出振興措施。

南投市公所今天對外宣傳，市長宋懷琳說，市公所負債約3億2000萬元去年終於還清，今年起開始有盈餘，市公所連續2年推出振興活動，這次頭獎為1輛休旅車，希望幫助南投市實體店家經濟早日復甦，去年最大獎電動機車得主住台中，希望這次由南投市民抱回家。

宋懷琳表示，配合振興五倍券，南投市加碼活動自今年10月8日至民國111年2月10日止，單筆消費滿200元即可領取1張摸彩券，預計明年2月12日抽獎，去年共有256家特約店響應，期盼大獎升級為休旅車後，能有更多商家參加，持續募集中，合作店家公布市公所官網。

草屯鎮公所也推出消費摸彩活動，草屯鎮長簡景賢今天說，疫情趨緩，民眾出外購物、飲食意願大增，鎮公所協助店家振興，民眾10月8日到12月15日在草屯鎮合作店家消費50元以上即可獲摸彩券，抽油電休旅車、電動機車等大獎，11月22日及12月24日抽獎。