台中豐原首座共融式中正公園 最快下月底完工

台中市豐原區中正公園歷經921洗禮，使用超過40年，立委江啟臣與在地議員爭取經費，替中正公園「換新衣」，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園，預計下月底完工。

立法委員江啟臣今下午與議員張瀞分、陳本添與建設局等單位前往會勘，豐原中正公園景觀改善工程於今年2月正式動工，現今進度已達94%，由於變更設計問題，目前暫時停工。

江啟臣說，豐原中正公園使用超過40年，年久失修且多處破損，考量中正公園的使用率及重要性，108年6月特別邀請相關單位舉辦會勘，與張瀞分議員、陳本添議員共同爭取市府1687.5萬元經費，要讓中正公園「退去舊衣，換新衣」。

在保留歷史文化與在地風情的前提下，導入共融式遊具，並改善步道、燈具及停車空間，朝向親子共融、全齡化的目標將中正公園重新活化再利用，目前工程進度已達94.19%，預計將於11月底前完工。

未來中正公園內除了有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯外，也將全區改為無障礙通道，並將停車空間受損部分進行重鋪、更新南側綠地瞭望台鋪面、新設休憩造型棚架。另外爭取將原公廁列入「陽光公廁」計畫，盼改為親子廁所，方便民眾使用。

台中市議員張瀞分希望，中正公園成為北台中的新地標，歡迎豐原地區的大朋友小朋友多加利用。陳本添議員說，很開心豐原地區即將擁有第一座共融式公園，孩子是未來的主人翁，只要對下一代有益的設施建設，議會絕對全力支持市政府。