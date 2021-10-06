快訊

小股東關注美方要企業提供數據 台積電法務長回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中豐原首座共融式中正公園 最快下月底完工

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區中正公園歷經921洗禮，使用超過40年，立委江啟臣與在地議員爭取經費，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園，預計下月底完工。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
台中市豐原區中正公園歷經921洗禮，使用超過40年，立委江啟臣與在地議員爭取經費，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園，預計下月底完工。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供

台中市豐原區中正公園歷經921洗禮，使用超過40年，立委江啟臣與在地議員爭取經費，替中正公園「換新衣」，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園，預計下月底完工。

立法委員江啟臣今下午與議員張瀞分、陳本添與建設局等單位前往會勘，豐原中正公園景觀改善工程於今年2月正式動工，現今進度已達94%，由於變更設計問題，目前暫時停工。

江啟臣說，豐原中正公園使用超過40年，年久失修且多處破損，考量中正公園的使用率及重要性，108年6月特別邀請相關單位舉辦會勘，與張瀞分議員、陳本添議員共同爭取市府1687.5萬元經費，要讓中正公園「退去舊衣，換新衣」。

在保留歷史文化與在地風情的前提下，導入共融式遊具，並改善步道、燈具及停車空間，朝向親子共融、全齡化的目標將中正公園重新活化再利用，目前工程進度已達94.19%，預計將於11月底前完工。

未來中正公園內除了有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯外，也將全區改為無障礙通道，並將停車空間受損部分進行重鋪、更新南側綠地瞭望台鋪面、新設休憩造型棚架。另外爭取將原公廁列入「陽光公廁」計畫，盼改為親子廁所，方便民眾使用。

台中市議員張瀞分希望，中正公園成為北台中的新地標，歡迎豐原地區的大朋友小朋友多加利用。陳本添議員說，很開心豐原地區即將擁有第一座共融式公園，孩子是未來的主人翁，只要對下一代有益的設施建設，議會絕對全力支持市政府。

台中市政府新建工程處主任秘書黃一峰說，豐原中正公園景觀改善工程是以豐原「糕餅文化」及「蝴蝶生態」為規劃設計主軸，希望打造成友善共融公園。

豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
豐原中正公園預計11月底完工，全區更換為無障礙空間、有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯，是豐原區首座共融式公園。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供

江啟臣 台中市 親子

延伸閱讀

林靜儀稱要穿防彈衣 江啟臣：再怕刪Q也不能羞辱台中

昔日戰友變朱立倫黨務主管 江啟臣：尊重用人樂觀其成

國慶影片玉山變瑞士阿彭策山 江啟臣：外交部誤植3次

江啟臣高雄謝票 低調至高雄市玉皇宮拜拜

相關新聞

中市金錢豹自助KTV明晚6時營業 沒有小姐和飲食其他都有

台中市知名的金錢豹酒店轉做自助KTV，店總經理周永欣說，明晚6時開始營業，除了沒有小姐和飲食，其他例如泊車、服務生遞上熱...

誇張！台中120支電線桿立重劃區車道 會勘後1個月移除

台中市南屯區新八自辦重劃區，現有電桿佔據永春路中，架空之電纜線影響路燈及紅綠燈設施，4.25公里有120支電桿須地下化，...

國民黨彰化黨部遭法拍1億2168萬元 主委：很訝異首次就標出

國民黨因付不出黨工薪資遭到提告，彰化縣黨部今天遭彰化地方法院法拍，最後被彰化岑品建設以一億2168萬得標，國民黨彰化縣黨...

台中豐原首座共融式中正公園 最快下月底完工

台中市豐原區中正公園歷經921洗禮，使用超過40年，立委江啟臣與在地議員爭取經費，替中正公園「換新衣」，全區更換為無障礙...

中市預算案藍綠卡位互嗆 一場混戰中...追加84億過關

台中市議會今進行臨時會，最後階段追加預算84億元三讀，最後在一場混戰中，主席高喊通過，市府有驚無險。民進黨稍早看現場人數...

南投市公所加碼5倍券 消費最大獎汽車1輛

南投市公所今天公布5倍券加碼辦法及獎項，只要在南投市單筆消費滿200元即可領取一張摸彩券，公所準備的獎品更勝去年，最大獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。