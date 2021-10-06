台中國際動畫影展10月8日開幕 翻轉動漫祭先登場

台中國際動畫影展將於8日開幕，在6天的影展期間將選映156部作品。在影展開幕前，「翻轉動漫祭」今天先開展，展出「鬼滅之刃」等Q版炭治郎公仔，吸引眾多動漫迷到場朝聖。

2021台中國際動畫影展將於8日到13日在新時代凱擘影城舉辦，主辦單位台中市影視發展基金會發布新聞稿表示，為期6天的影展期間將選映156部作品，包括12部長片、144部短片），將放映61場次，預售活動開跑以來，多部國際得獎作品票房成績亮眼。

在台中動畫影展開幕前，已邁入第4屆的「中友2021翻轉動漫祭」活動今天先開場，由於這項活動常吸引眾多動漫迷到場朝聖，有鑑於目前仍處COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，配合防疫，現場將採取憑號碼牌入場，限制人數。

中友百貨企劃處經理簡聰政接受媒體聯訪時指出，由於去年活動時吸引大批人潮，配合防疫，今年參觀者須事先領取號碼牌，依號碼牌上標註時段入場。

簡聰政表示，「翻轉動漫祭」現場規劃11大主題展區，結合時下最夯的「鬼滅之刃」推出巨大化Q版炭治郎公仔、療癒系「天竺鼠車車」的巨大版「馬鈴薯」與「西羅摩」等，現場擬真複製的動漫經典場景，都讓動漫迷驚豔。