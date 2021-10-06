誇張！台中120支電線桿立重劃區車道 會勘後1個月移除

台中市南屯區新八自辦重劃區，現有電桿佔據永春路中，架空之電纜線影響路燈及紅綠燈設施，4.25公里有120支電桿須地下化，但工程延宕，影響民眾行的安全。重劃會與在地里長向立委張廖萬堅陳情，今邀集相關單位會勘。

張廖萬堅下午邀集相關市府單位、台電、新八自辦重劃區重劃會、三厝里長黃俊銘及永定里長賴榮斌前往南屯區新八自辦重劃區進行桿線地下化工程協調會勘。

張廖萬堅表示，新八自辦重劃區自105年動工，部分路段電纜地下化遲未完成，重劃周邊道路4.25公里長度，有120支電線桿須下地。其中，永春路部分既有道路只有10米寬，完成重劃，電線桿卻矗立在慢車道中，已發生多起機車擦撞事故，居民飽受其擾。

相關單位協調後，初步結論如下：1、永春路上危險慢車道的電線桿，一個月內完成移除；2、交通流量比較大的永春路及永春東路，年底前完成下地工作；3、其餘後續工程進度，將於明年元月中旬，再度邀集市府管線單位及台電、重劃會及里辦公室辦理複勘，希望相關單位加緊聯繫儘速完成。