國民黨彰化黨部遭法拍1億2168萬元 主委：很訝異首次就標出

國民黨因付不出黨工薪資遭到提告，彰化縣黨部今天遭彰化地方法院法拍，最後被彰化岑品建設以一億2168萬得標，國民黨彰化縣黨部主委張錦昆表示，對於第一次就標出也覺得訝異，會向中央黨部報告，再討論彰化黨部未來要遷往何處辦公。

彰化縣黨部位於彰化市西勢街，是一幢4層樓高建物，占地約230多坪，在忠孝國小旁，拍賣底價高達1億850萬元，每坪約47萬元，今天在彰化地院進行法拍，共二家投標，最後由岑品建設、代表人趙淑惠得標，高於底標1318萬元。

今天法拍的除了黨部，還有黨工宿舍等共法拍五標，總底價一億3810萬元，今天黨部和介壽新村等二處宿舍都標出，另二處黨產宿舍流標。

張錦昆得知投標結果表示，原本以為應是第二次才會標出，沒想到第一次都標出了，比底標高出不少，價格已接近市價。