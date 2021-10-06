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國民黨彰化黨部遭法拍1億2168萬元 主委：很訝異首次就標出

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣黨部今天遭彰化地方法院法拍，最後被彰化岑品建設以一億2168萬得標，彰化縣黨部將研商未來黨部要遷往何處辦公。記者劉明岩／攝影
彰化縣黨部今天遭彰化地方法院法拍，最後被彰化岑品建設以一億2168萬得標，彰化縣黨部將研商未來黨部要遷往何處辦公。記者劉明岩／攝影

國民黨因付不出黨工薪資遭到提告，彰化縣黨部今天遭彰化地方法院法拍，最後被彰化岑品建設以一億2168萬得標，國民黨彰化縣黨部主委張錦昆表示，對於第一次就標出也覺得訝異，會向中央黨部報告，再討論彰化黨部未來要遷往何處辦公。

彰化縣黨部位於彰化市西勢街，是一幢4層樓高建物，占地約230多坪，在忠孝國小旁，拍賣底價高達1億850萬元，每坪約47萬元，今天在彰化地院進行法拍，共二家投標，最後由岑品建設、代表人趙淑惠得標，高於底標1318萬元。

今天法拍的除了黨部，還有黨工宿舍等共法拍五標，總底價一億3810萬元，今天黨部和介壽新村等二處宿舍都標出，另二處黨產宿舍流標。

張錦昆得知投標結果表示，原本以為應是第二次才會標出，沒想到第一次都標出了，比底標高出不少，價格已接近市價。

張錦昆說，對於黨部拍賣所得的一半要歸給不當黨產委員會，他們都覺得很不合理，在報告中央黨部後，也希望能由中央黨部繼續爭取應先將拍賣所得給付給被積欠薪水的退休黨工，至於未來黨部會設在哪將再研商，會替黨工尋找適合的辦公處所。

彰化縣黨部今天遭彰化地方法院法拍，最後被彰化岑品建設以一億2168萬得標，彰化縣黨部將研商未來黨部要遷往何處辦公。記者林宛諭／攝影
彰化縣黨部今天遭彰化地方法院法拍，最後被彰化岑品建設以一億2168萬得標，彰化縣黨部將研商未來黨部要遷往何處辦公。記者林宛諭／攝影

法拍 黨工 國民黨 黨產

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