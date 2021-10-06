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南投市公所加碼5倍券 消費最大獎汽車1輛

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市公所5倍券加碼活動，最大獎升級汽車。圖／南投市公所提供
南投市公所5倍券加碼活動，最大獎升級汽車。圖／南投市公所提供

南投市公所今天公布5倍券加碼辦法及獎項，只要在南投市單筆消費滿200元即可領取一張摸彩券，公所準備的獎品更勝去年，最大獎可獲得汽車一輛。

南投市長宋懷琳說，去年終於把南投市公所3億2千萬負債還清，今年轉虧為盈，所以今年5倍券加碼活動，頭獎為汽車一輛，希望幫助南投市實體店家經濟早日復甦，去年最大獎獎落台中，希望今年南投市民加油把大獎抱回家。

南投市去年共有256特約店家參加活動，這次中央五倍券的效益比去年還大，因此市公所也盼望將大獎升級為汽車後，能夠讓今年的效益再加倍，目前特約店家也持續募集中，希望各店家踴躍參與，一起來加碼這次的活動。

本次活動將配合中央五倍券領券時間，活動自今年10月8日開始，至111年2月10日截止，單筆消費滿200元即可領取一張摸彩券，預定在111年2月12日公開抽獎，合作店家會公布在市公所官網上，如有疑問可上市公所官網查詢。

南投 彩券 頭獎

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