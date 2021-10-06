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中市預算案藍綠卡位互嗆 一場混戰中...追加84億過關

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員鄭功進入侵國民黨娘子軍團挑釁，被議員黃馨慧拿海報蓋頭。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員鄭功進入侵國民黨娘子軍團挑釁，被議員黃馨慧拿海報蓋頭。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今進行臨時會，最後階段追加預算84億元三讀，最後在一場混戰中，主席高喊通過，市府有驚無險。民進黨稍早看現場人數不足，要求表決，國民黨冷不防被偷襲，主席張清照宣布中午休息，讓藍營有時間招兵買馬。

下午，民進黨看人數還是不夠，民進黨議員林德宇、李天生要求清點人數，總召謝明源與議員邱素貞、陳淑華、何文海等人則伺機而動。

議長再度宣布休息10分鐘，國民黨議員多數趕回議場，書記長陳政顯、執行長吳瓊華、副執行長黃健豪急叩黨籍議員快來議會，人數終於過半。

民進黨見大勢已去，所有綠營議員手拿海報再度回到議場，等主席要求議會顧問翁文德宣讀結論，追加減預算全數通過。

綠營議員突然集結，大喊「只有現金燕，沒有在地經濟、沒有程序正義」、「違法預算」。國民黨團也有備而來，大喊「振興經濟刻不容緩」、「擋預算，對不起台中市民！」

雙方陷入混戰，你推我濟、前撲後繼，還有藍綠議員互拿海報阻擋，你來我往，到最後幾位藍綠議員捉對厮殺，藍營女將慓悍，黃馨慧、張廖乃綸把衝入藍營的鄭功進，以身材優勢蓋火鍋，鄭功進沒想到情勢險惡，脫困後按頭傻眼，藍營議員吳瓊華還前往闗心問有沒有怎樣？

2021年第一次追加減預算，追加84億元，在一場混戰中通過。

民進黨議員鄭功進入侵國民黨娘子軍團挑釁，被議員黃馨慧拿海報蓋頭。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員鄭功進入侵國民黨娘子軍團挑釁，被議員黃馨慧拿海報蓋頭。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員鄭功進搶議員張廖乃綸海報，再度被張廖乃綸拿海報蓋頭。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員鄭功進搶議員張廖乃綸海報，再度被張廖乃綸拿海報蓋頭。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員鄭功進入侵國民黨娘子軍團挑釁，被議員黃馨慧拿海報蓋頭。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員鄭功進入侵國民黨娘子軍團挑釁，被議員黃馨慧拿海報蓋頭。記者陳秋雲/攝影
台中市議會國民兩黨議員各自高喊口號，陷入混戰。記者陳秋雲/台中市民進黨已攝影
台中市議會國民兩黨議員各自高喊口號，陷入混戰。記者陳秋雲/台中市民進黨已攝影
台中市民進黨議員鄭功進四處挑戰，被女將蓋火鍋，按頭傻眼。記者陳秋雲/攝影
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台中市國民黨議員李榮鴻（右二）與民進黨議員謝明源互搶海報，互不相讓。記者陳秋雲/攝影
台中市國民黨議員李榮鴻（右二）與民進黨議員謝明源互搶海報，互不相讓。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員鄭恭進入侵國民黨娘子軍團挑釁，被拿海報蓋頭，國民黨團執行長吳瓊華查看有沒有受傷。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員鄭恭進入侵國民黨娘子軍團挑釁，被拿海報蓋頭，國民黨團執行長吳瓊華查看有沒有受傷。記者陳秋雲/攝影

民進黨 國民黨

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