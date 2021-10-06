藻礁公投染色? 劉靜榆轉發貼文：是看待的眼光變了

近日台灣親子共學教育促進會宣布退出藻礁公投推動聯盟，引發熱議且遭網軍攻擊，而珍愛桃園藻礁的小編陳奕樺在臉書發文表示，許多人對藻礁公投感到失望，指的應該是政治靠攏及政治動員，但到底是誰變了，是每一位您妳你看待藻礁公投的眼光變了，罷了吧？

農委會特有生物研究保育中心副研究員劉靜榆，也轉發貼文並寫下，藻礁公投的小編，一直被網軍霸凌的人，一路走到現在，我們沒有辦法避免藍綠對決，即使完全不和政治接觸。

陳奕樺表示，藻礁一直在那兒沒改變過、藻礁公投以環境守護為初衷亦是從頭到尾一直沒變，是誰變了？指責藻礁公投不應該向政黨靠攏的人，憑什麼要求這些人不該想盡辦法力求這公投最後一搏、而應該平靜理性又具科學驗證的去向官方中油或經濟部，好好溝通、協調。

陳奕樺說，儘管我不認同把藻礁公投搞成政治對立是全民之福，但會形成政治對立的並非藻礁公投，而是每一位已經戴上有色眼鏡來看這議題的您，想再強調一次，藻礁公投沒有任何顏色，只有「粉紅色」。