彰化清水岩豪華露營區開幕 添觀光生力軍
彰化社頭鄉的清水岩露營區委託民間經營，業者規劃為走豪華露營區路線的「清水那方」露營區今天開幕，期待能成為彰化旅遊旗艦景點。
位在彰化縣社頭鄉的清水岩豪華露營區「清水那方」今天舉行開幕典禮，交通部觀光局參山國家風景區代理處長曹忠猷、彰化縣長王惠美等人都出席開幕典禮；王惠美說，占地約10公頃的清水岩露營區，是全台最大的合法溫泉露營區，去年才完成露營區的委託招商。
王惠美指出，業者創造在帳篷內享受獨立大浴缸的豪華露營體驗，顛覆大家對露營的想像，露營區在啟用後也規劃每月第1週的週三訂為「社頭日」，當天上午9時至中午12時，社頭居民都可免費進入一般遊憩區。
彰化縣政府城市暨觀光發展處指出，目前先開放的是一般遊憩區與豪華露營區，建置26頂豪華露營帳篷，未來將再陸續擴建，而豪華帳篷內空間寬廣舒適，也配置冷暖空調等五星酒店等級設備，民眾只要帶上簡便行李即可輕鬆入住，適合全家大小及團體住宿旅遊。
城觀處表示，露營區內也規劃草坪遊憩區，安排DIY體驗、攀樹活動、生態導覽、藝文表演、客製化戶外婚禮等豐富有趣的體驗活動，預計在明年3月提供一般露營營地，業者也會針對彰化縣縣民及全國65歲以上長者提供入園成人票8折的優惠。
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