影／百年戲院撐過不景氣、疫情 南投戲院今重新開幕

「南投戲院不只是戲院，希望更是南投品牌，再延續下個一百年」，南投戲院成立百年，整修後今天重新開幕，南投縣長林明溱感謝南投戲院在困難的時代，仍願意繼續投資經營，為南投保存共同回憶，希望鄉親繼續到南投戲院約會看電影，感受老戲院百年風華。

南投戲院上午10點由縣長林明溱、負責人蔡定宏、縣議員曾振炎、史雪燕等人共同揭開揭幕，並帶領觀眾走進戲院，欣賞60年代黑白台語電影「天字第一號」，大螢幕前還保留早年舞台，如同穿越時光，感受濃濃的懷舊氣氛。

南投戲院前身是「悅舞台」成立於1920年，隨著電影發展，五十年代改為電影播放。蔡定宏的母親陳彩霞更是南投戲院的代表，她負責為影片廣播，「A廳有阿利波特、阿利波特；B廳醉後大丈呼、醉後大丈呼，請勿錯蘇良機」濃濃的台灣國語隨著廣播車穿越大街小巷，南投戲院和阿嬤幾乎是南投人共同回憶。

林明溱說，30年前南投戲院每逢假日、春節，戲院裡擠滿民眾，阿嬤宣傳聲及外牆電影海報，讓人回味無窮。如今電影院式微，南投戲院仍願意繼續營運，留住南投人的歷史記憶，讓人佩服。政府與蔡定宏各自出資一半，進行建築物的規劃與整修，再加上業者也進行內部的整修，讓南投戲院能煥然一新，重新出發，令人感動。

南投縣文化局表示，南投戲院進行外牆立面的修繕，呈現50年代外觀樣貌，感覺回到當年熱鬧喧囂的場景，「想回憶、嘗味道、聽叫賣」，用五官感受戲院百年榮景與風光。