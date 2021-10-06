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中市自刪道路橋梁經費4億 議員搬躺椅要局長「躺著幹」
台中市親民黨籍議員段緯宇不滿市府建設局「自刪」橋梁、道路建設費4億元，今天在臨時會時，拿著躺椅要建設局長「躺著幹」，只怕建設經費不夠，竟然還有自刪的，他當議員這麼久，還是頭一次碰到！官員們個個露出尷尬笑容。
台中市議會今舉行舫3屆第9次臨時會，段緯宇質詢指出，去年市府總預算被統刪6億，其中建設局自刪5億，這次只追加1億元，其他4億就這樣刪了，且都是道路與橋梁經費，他認為建設局不想做事，請局長躺著幹算了。
說著，段緯宇拿著躺椅直接走到市長盧秀燕面前，打開沙灘躺椅，招手請建設局長陳大田「來啊！來坐啊」，揚言敢刪建設經費，就來躺著幹啊！
他批市府團隊，有人以為市長穩連任了嗎？！做事不積極，局處應該爭取經費，哪有自廢武功的。
台中市議會 2021年總預算統刪6億元，民進黨市議員也曾批市府故意拿基層建設開刀。這次建設局辦理追加預算1億元。
市府表示，衡量公車經費、教育經費等都不能刪，才刪「基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設經費」2億元，養工處的「道路橋梁養護小型工程計畫」3億元。
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