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台中外埔聯合活動中心重建啟用 盧秀燕:完成地方心願

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔廍子、土城里聯合活動中心重建後，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市外埔廍子、土城里聯合活動中心重建後，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影

台中市外埔區廍子、土城里聯合活動中心原址為廍子社區活動中心，民國65年興建，年久失修，105年判定為老舊危險建築物，地方盼拆除重建，台中市府編列預算並爭取中央補助，斥資共2373萬6000元重建，今天落成啟用，台中市長盧秀燕表示，這是她上任後首座開工的活動中心，感謝中央和地方民代共同促成，完成地方心願，提供舒適明亮的活動場域。

盧秀燕表示，該活動中心總樓地板面積逾207坪，為地上三層建築物，1樓規劃為會議室、社區關懷據點、歌唱班、農業產銷班及其它社區班隊教室；2樓為長青學苑教室、家政班、民俗技藝班及舞蹈班；3樓為多功能會議室，並設有無障礙廁所及電梯，滿足社區多元化使用需求。

外埔區長葉聯慶表示，原廍子社區活動中心106年由市府補助69萬6000元進行拆除工程，市府於107年編列預算1324萬元，並爭取內政部前瞻計畫補助400萬元，主體工程108年1月開工；市府再加碼補助內部裝修工程經費580萬元，斥資經費達2373萬6000元，今天啟用後，提供民眾集會、活動、上課、健康促進及交誼的多功能活動空間，凝聚社區意識，成為提升居民精神生活的重要場域。

今天的啟用典禮，盧秀燕和中市民政局長吳世瑋、財政局長羅仙法、外埔區長葉聯慶、台中市議員施志昌、吳敏濟、李榮鴻、多位里長出席，立法院副院長蔡其昌也派員到場。

台中市 盧秀燕 建築

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