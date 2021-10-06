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台中大安農會推行幸福農村推動計畫 協助農家穩定經營

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安農會推行幸福農村推動計畫，協助農家穩定經營。圖／大安區農會提供
台中市大安農會推行幸福農村推動計畫，協助農家穩定經營。圖／大安區農會提供

為活絡農村社區經濟發展，穩固農村家庭生活，台中市大安區農會長期致力輔導農村家政，運用「安農志工隊」志願服務人力資源來參與社區服務，辦理餐飲服務、健康促進活動，行銷產地到餐桌概念，鼓勵民眾食用在地新鮮、安全農產品，今年度再次配合農委會110年度幸福農村推動計畫，針對區內東安、頂安、西安、福興、龜殼等5個社區辦理8次社區服務活動，協助農家穩定經營。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安農會推行「110年度幸福農村推動計畫」，以農家及成員為主要輔導對象，利用農務空閒期，提供財務經營管理等各種教育訓練課程，協助農家穩定經營；或透過培育農業專業經營知能，作為投入就業市場準備，運用農會志願服務人力資源，參與農業發展事務，擴大農村居民參與農業活動，透過教育訓練培訓志工職能，協助農業推廣業務及農業政策推行。

辦理計畫的指導員指出，農業推廣是政府推動農業發展與加速升級過程中，最具教育性、經濟性、社會性的重要工作項目，農業推廣教育範圍廣泛，以農村青少年、青年農民、家政班為輔導對象，透過各級農會農事、家政及四健等既有農業推廣體系，結合農村社區、農產業及學校等資源，推動系統性教育、輔導培育、創新學習、改善農村婦女生產及生活技能，吸引青年從農及發展在地農村經濟事業，整合農村相關資源，創造宜居幸福農村。

這次計畫針對5個社區辦理農業推廣志願服務活動，每次活動在各社區關懷地點舉辦，並由社區設計安排不同活動，由農會志工運用在地食材，提供適合可以給高齡者食用的健康料理，創造宜居幸福農村。

台中市大安農會推行幸福農村推動計畫，協助農家穩定經營。圖／大安區農會提供
台中市大安農會推行幸福農村推動計畫，協助農家穩定經營。圖／大安區農會提供

農會 青年

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