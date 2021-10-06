影／金錢豹轉型？ 盧秀燕：感謝 有人陪侍的還不行營業

台中市長盧秀燕今天被問，台中市KTV已可恢復營業，台中市府的防疫作為，以及怎麼看金錢豹轉型？盧秀燕表示，感謝業者配合，希望大家遵守防疫規則，有人陪侍的還不行營業。

台中市長盧秀燕今天在外埔區的廍子里和土城里聯合里活動中心啟用典禮時說，台中市有27家KTV，昨天第一天有20家申請恢復營業，這20家符合中央和地方防疫要求，現在KTV可以做生意，市民可消費唱歌，但還不能飲食，有女陪侍也不行，她說昨天通過的20家都符合中央和地方防疫規定，消費者可去唱歌，但拜託大家遵守規定，禁飲食，平常場域要戴口罩，不能有女陪侍，

被問到金錢豹KTV轉型情形，盧秀燕說她看到有KTV轉型自助式，成為一般KTV，她很感謝業者配合，現在台灣疫情雖然平緩，還是不能不能掉以輕心，在防疫規定下，如何適當開放民眾活動，這是好的發展，繼續加油，她相信恢復正常生活的時間不遠了，大家繼續加油。

媒體再問她有關這個月要投票的台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，問她的看法，盧秀燕只回「謝謝」，即離開現場。