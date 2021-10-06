快訊

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金錢豹轉型？ 盧秀燕：感謝 有人陪侍的還不行營業

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天說明，台中市KTV申請恢復營業情形。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天說明，台中市KTV申請恢復營業情形。記者游振昇／攝影

台中市盧秀燕今天被問，台中市KTV已可恢復營業，台中市府的防疫作為，以及怎麼看金錢豹轉型？盧秀燕表示，感謝業者配合，希望大家遵守防疫規則，有人陪侍的還不行營業。

台中市長盧秀燕今天在外埔區的廍子里和土城里聯合里活動中心啟用典禮時說，台中市有27家KTV，昨天第一天有20家申請恢復營業，這20家符合中央和地方防疫要求，現在KTV可以做生意，市民可消費唱歌，但還不能飲食，有女陪侍也不行，她說昨天通過的20家都符合中央和地方防疫規定，消費者可去唱歌，但拜託大家遵守規定，禁飲食，平常場域要戴口罩，不能有女陪侍，

被問到金錢豹KTV轉型情形，盧秀燕說她看到有KTV轉型自助式，成為一般KTV，她很感謝業者配合，現在台灣疫情雖然平緩，還是不能不能掉以輕心，在防疫規定下，如何適當開放民眾活動，這是好的發展，繼續加油，她相信恢復正常生活的時間不遠了，大家繼續加油。

媒體再問她有關這個月要投票的台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，問她的看法，盧秀燕只回「謝謝」，即離開現場。

台中市 KTV 盧秀燕

延伸閱讀

朱立倫指陳柏惟是3零立委 台灣基進：說謊的倫立刻道歉

影／陳柏惟反惡霸大聯盟 刪Q總部：最大惡霸是陳柏惟

台中防疫與中央同步 購物節雙十啟動全國最多現金可抽

陳柏惟罷免案在即 吳子嘉曝：朱立倫拜託「她」出手就會贏

相關新聞

金錢豹轉型自助KTV 同行批指揮中心「自欺欺人」

台中市知名酒店金錢豹不敵疫情，加上指揮中心遲遲未開放有女陪侍的酒店有條件解封，已轉型成自助式KTV求生存，有酒店同行就批...

影／金錢豹轉型？ 盧秀燕：感謝 有人陪侍的還不行營業

台中市長盧秀燕今天被問，台中市KTV已可恢復營業，台中市府的防疫作為，以及怎麼看金錢豹轉型？盧秀燕表示，感謝業者配合，希...

南投國姓鄉第一公墓 恐難變公園

南投縣國姓鄉公所規劃徵收禁葬的第一公墓用地，打造環保綠地公園，目前購地已達8成5，剩餘地主不滿徵收價格過低，不願出售土地...

小人物大故事／陳鴛鴦發起心文化運動 捐書推廣讀經

台中市大里地區學校近年經常接到「弟子規」、「孝弟三百千」等傳統經典，原來是台中益生獅子會創會長陳鴛鴦捐贈。只有小學畢業的...

職安違法！南投鳥嘴潭人工湖工程挨罰27萬4工地停工

為加強督促公共工程落實職業安全衛生，勞動部職安署列管全國重大公共工程，針對工程金額10億元以上的重大公共工程進行聯合檢查...

轉型自助KTV 金錢豹中港店三樓獲通過

中央開放KTV恢復營業，但須提出申請。台中市由酒店轉做自助式KTV的金錢豹集團今也提出申請，但僅中港店的三樓因原即登記一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。