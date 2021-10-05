職安違法！南投鳥嘴潭人工湖工程挨罰27萬4工地停工

為加強督促公共工程落實職業安全衛生，勞動部職安署列管全國重大公共工程，針對工程金額10億元以上的重大公共工程進行聯合檢查，今赴南投地區最大公共工程「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」檢查，總共查出10項次違法，開罰27萬元、4工地勒令停工。

職安署指出，「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」工程金額高達81億3480萬元，不論金額或規模，都是南投地區最大的公共工程，職安署副署長李柏昌今率員會同該工程主辦機關前往現場實施聯合檢查，並針對近期發生職災的台灣自來水公司鳥嘴潭導水管工程實施複查。

職安署表示，今天的聯合檢查，結果有4工地遭停工處分，共違反10項次、罰鍰27萬元，主要違反內容為露天開挖作業場所設置擋土措施不足；對違反職業安全衛生法部分，除依法裁處外，職安署強調，「處分不是目的，改善才是重點」，呼籲公共工程主辦機關應督導事業單位確實作好安全衛生管理，確保每一位勞工工作安全。

職安署強調，營造工程災害風險較一般工作場所高，應從源頭加強防災管理，尤其公共工程，更應為民間工程表率，職安署將持續針對重大公共工程實施工安抽查，勤查嚴罰，加強督促營造工地遵守安全衛生法令規定。​