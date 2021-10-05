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立委許淑華助防疫超給力 協募950萬元物資贈南投

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
立委許淑華（右3）串連各地社會團體捐贈總價將近950萬元防疫物資給南投縣。圖／南投縣政府提供
立委許淑華（右3）串連各地社會團體捐贈總價將近950萬元防疫物資給南投縣。圖／南投縣政府提供

疫情近期雖趨緩，但防疫仍不能鬆懈，立法委員許淑華為此串連各地社會團體捐贈，一舉募得總價將近950萬元的洗手凝露、口罩，將全數提供給南投縣各級學校、警消單位、清潔隊與獨居老人等，今由縣長林明溱代為接受。

許淑華指出，新冠肺炎疫情嚴重影響民眾生活，防疫成了最重要的事，其中又以大量接觸民眾的第一線警消、清潔隊員，易群聚且關乎學童安全的校園，防疫物資需求量大，為協助南投完善建構防疫安全網，特別串聯各地社會團體協助。

許為此協調台北市學校教育產業工會聯繫，串連台灣水木清華校友會、星空連盟有限公司、香港南星國際投資有限公司等社會團體，募得消毒洗手凝露816箱、口罩166箱，共計982箱防疫物資，總價值將近950萬元，今全數捐給南投縣。

南投縣長林明溱今在許淑華、各捐贈單位及受贈單位代表見證下，代表南投縣接受防疫物資，林表示，感謝許及捐贈單位的付出，相關防疫物資將提供給各級學校、警消單位、清潔隊與獨居老人等，守護其健康，也強化南投縣整體防疫能量。

台灣水木清華校友會會長朱長生則說，關懷社會是該會宗旨，針對各界防疫需求，募集會員愛心，自6月中旬起已分享約50萬瓶酒精、消毒洗手液及650萬片口罩，價值超過1.2億元的防疫物資，盼能拋磚引玉，提升且對台灣防疫有所貢獻。

許也提到，此次捐贈充分展現民間團結的力量，感謝校友會及教育產業工會對跨縣是對南投的關懷，讓縣民感受到社會的良善與溫暖，同時也呼籲民眾，除了施打疫苗，持續戴口罩、勤洗手與環境消毒，保持良好衛生習慣降才是防疫之道。

立委許淑華（右7）串連各地社會團體捐贈總價將近950萬元防疫物資給南投縣，縣長林明溱（右8）今代為接受。圖／南投縣政府提供
立委許淑華（右7）串連各地社會團體捐贈總價將近950萬元防疫物資給南投縣，縣長林明溱（右8）今代為接受。圖／南投縣政府提供
立委許淑華（左2）串連各地社會團體捐贈總價將近950萬元防疫物資給南投縣。圖／南投縣政府提供
立委許淑華（左2）串連各地社會團體捐贈總價將近950萬元防疫物資給南投縣。圖／南投縣政府提供

南投 獨居老人 許淑華

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