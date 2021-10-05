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鹿港「成益商號」修復有成 彰化縣公私推動老屋活化

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「成益商號」為日治時期市區改正前洋樓式立面與閩式街屋的三連棟形式，於1926年興建，屋內運用大量木建材，在閒置多年後，施家後代提案申請第一進修復工程，以家屋的建築之美，喚起鹿港街尾街區的歷史記憶。記者劉明岩／攝影
「成益商號」為日治時期市區改正前洋樓式立面與閩式街屋的三連棟形式，於1926年興建，屋內運用大量木建材，在閒置多年後，施家後代提案申請第一進修復工程，以家屋的建築之美，喚起鹿港街尾街區的歷史記憶。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美今天上午到鹿港「成益商「號」分享執行老屋補助計畫的成果，並宣布鹿港鎮老屋補助自即日起受理至12月31日，其它鄉鎮市歷史老屋則可參與「文化部辦理私有老建築保存再生計畫」，歡迎符合資格的民眾或團體踴躍提出申請，結合公、私部門力量，共同推動歷史老屋修繕及活化。

王惠美表示，在民國1971年之前的老屋，且不具文化資產保存法規範，但具有歷史、文化，並有保存再生價值的老屋，都可以向縣府申請老屋修繕補助。

王惠美舉施建成先生家族的「成益商號」為例，三連棟建物的修繕經費為360萬元，由縣府補助50%，家族自行負擔一半的經費，重新整理讓老屋能夠再活化，除此之外，在金盛巷的兩棟老屋修繕完成之後，目前已有青年朋友進駐，做為泡茶的茶藝等據點，彰化縣已修繕49棟老屋，目前約有8成，38棟有年輕人進駐做文創相關產業等。

屋主施建成表示，為人子孫，都想到保留這些老屋，但因荒廢已久，屋頂都已塌陷，如果要申請歷史建築恐有變數，所以申請老屋修繕補助是最快的方法，縣府也很快就通過審核，目前先搭建鐵皮屋頂，以免漏水導致屋內梁柱等木製結構持續受損，老屋陸續整理規劃相關展覽，讓後代看到前人留下的文化。

文化局表示，「成益商號」為日治時期市區改正前洋樓式立面與閩式街屋的三連棟形式，於1926年興建，成益號為鹿港木業商號，因而屋內運用大量木建材，在閒置多年後，施家後代提案申請第一進修復工程，修復後也在周末開放民眾參觀修繕後的裸屋風貌，以家屋的建築之美，喚起鹿港街尾街區的歷史記憶。

彰化縣長王惠美（左6）今天上午到鹿港「成益商號」，參觀執行老屋補助計畫的成果。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左6）今天上午到鹿港「成益商號」，參觀執行老屋補助計畫的成果。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（前排右6）今天上午到鹿港「成益商號」分享執行老屋補助計畫的成果，歡迎符合資格的民眾或團體踴躍提出申請，結合公、私部門力量，共同推動歷史老屋修繕及活化。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（前排右6）今天上午到鹿港「成益商號」分享執行老屋補助計畫的成果，歡迎符合資格的民眾或團體踴躍提出申請，結合公、私部門力量，共同推動歷史老屋修繕及活化。記者劉明岩／攝影
「成益商號」為日治時期市區改正前洋樓式立面與閩式街屋的三連棟形式，於1926年興建，屋內運用大量木建材，在閒置多年後，施家後代提案申請第一進修復工程，以家屋的建築之美，喚起鹿港街尾街區的歷史記憶。記者劉明岩／攝影
「成益商號」為日治時期市區改正前洋樓式立面與閩式街屋的三連棟形式，於1926年興建，屋內運用大量木建材，在閒置多年後，施家後代提案申請第一進修復工程，以家屋的建築之美，喚起鹿港街尾街區的歷史記憶。記者劉明岩／攝影

老屋 鹿港

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