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國道1號后里至大雅段拓寬說明會 民代到場提三大訴求

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
國道1號后里至大雅段拓寬說明會今天在台中神岡區公所召開，台中市議員周永鴻提出三大訴求。圖／台中市議員周永鴻提供
國道1號后里至大雅段拓寬說明會今天在台中神岡區公所召開，台中市議員周永鴻提出三大訴求。圖／台中市議員周永鴻提供

交通部高速公路局今天在神岡區公所舉行「國道1號后里至大雅段拓寬可行性評估說明會」，台中市議員周永鴻到場提出三點要求，國1后里至大雅段高架化、拓寬神岡中山路並分流汽機車，以改善豐原交流道匝道周邊長期塞車的問題、從優補償拓寬被徵收戶；高公局回應，會將議員今天提出的三大訴求納入評估，研議後續可行性

國道1號后里至大雅段預計兩側各拓寬1線道，從6線道增加為8線道，議員周永鴻說感謝前交通部長林佳龍任內曾在108年11月視察此路段，並指示進行拓寬可行性評估。

周永鴻在會中爭取后里至大雅段能採取高架化，他表示，神岡被高速公路切割，造成內部路網斷裂，許多聚落兩側的居民得繞一大圈才能到另一端，高速公路高架化才能進一步改善神岡交通斷裂的問題。若預算不足無法採取高架化，則應該增設涵洞，並加大涵洞流量。

周永鴻建議，由高公局協調公路總局新增匝道，改善地面交通問題，同時拓寬豐原和大雅匝道與平面道路銜接處，他說神岡中山路銜接豐原交流道匝道，但因汽機車未分流，容易發生交通事故，希望這次能一併規劃分流；周永鴻表示，國1后里到大雅段拓寬是重大工程，會影響兩側許多居民，希望從優補償因拓寬而被徵收土地的民眾。

國道1號后里至大雅段拓寬說明會今天在台中神岡區公所召開，台中市議員周永鴻提出三大訴求。圖／台中市議員周永鴻提供
國道1號后里至大雅段拓寬說明會今天在台中神岡區公所召開，台中市議員周永鴻提出三大訴求。圖／台中市議員周永鴻提供

高速公路 國道

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