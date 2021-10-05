國道1號后里至大雅段拓寬說明會 民代到場提三大訴求
交通部高速公路局今天在神岡區公所舉行「國道1號后里至大雅段拓寬可行性評估說明會」，台中市議員周永鴻到場提出三點要求，國1后里至大雅段高架化、拓寬神岡中山路並分流汽機車，以改善豐原交流道匝道周邊長期塞車的問題、從優補償拓寬被徵收戶；高公局回應，會將議員今天提出的三大訴求納入評估，研議後續可行性
國道1號后里至大雅段預計兩側各拓寬1線道，從6線道增加為8線道，議員周永鴻說感謝前交通部長林佳龍任內曾在108年11月視察此路段，並指示進行拓寬可行性評估。
周永鴻在會中爭取后里至大雅段能採取高架化，他表示，神岡被高速公路切割，造成內部路網斷裂，許多聚落兩側的居民得繞一大圈才能到另一端，高速公路高架化才能進一步改善神岡交通斷裂的問題。若預算不足無法採取高架化，則應該增設涵洞，並加大涵洞流量。
周永鴻建議，由高公局協調公路總局新增匝道，改善地面交通問題，同時拓寬豐原和大雅匝道與平面道路銜接處，他說神岡中山路銜接豐原交流道匝道，但因汽機車未分流，容易發生交通事故，希望這次能一併規劃分流；周永鴻表示，國1后里到大雅段拓寬是重大工程，會影響兩側許多居民，希望從優補償因拓寬而被徵收土地的民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言