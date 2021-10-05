國道1號后里至大雅段拓寬說明會 民代到場提三大訴求

交通部高速公路局今天在神岡區公所舉行「國道1號后里至大雅段拓寬可行性評估說明會」，台中市議員周永鴻到場提出三點要求，國1后里至大雅段高架化、拓寬神岡中山路並分流汽機車，以改善豐原交流道匝道周邊長期塞車的問題、從優補償拓寬被徵收戶；高公局回應，會將議員今天提出的三大訴求納入評估，研議後續可行性

國道1號后里至大雅段預計兩側各拓寬1線道，從6線道增加為8線道，議員周永鴻說感謝前交通部長林佳龍任內曾在108年11月視察此路段，並指示進行拓寬可行性評估。

周永鴻在會中爭取后里至大雅段能採取高架化，他表示，神岡被高速公路切割，造成內部路網斷裂，許多聚落兩側的居民得繞一大圈才能到另一端，高速公路高架化才能進一步改善神岡交通斷裂的問題。若預算不足無法採取高架化，則應該增設涵洞，並加大涵洞流量。