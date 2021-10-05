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足感心！民眾黨3縣市主委扶棺 陪往生獨老走完最後一程

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（前）、南投縣黨部主委簡千翔（右）及台中市黨部代理主委張仲翹（左 ）一起向亡者行禮。記者劉明岩／攝影
台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（前）、南投縣黨部主委簡千翔（右）及台中市黨部代理主委張仲翹（左 ）一起向亡者行禮。記者劉明岩／攝影

台灣民眾黨彰化縣黨部主委、彰化縣議員張雪如長期投入弱勢往生者善終工作，台中市黨部代理主委張仲翹、南投縣黨部主委簡千翔同跟著「蹽落去」，三位主委今天一大早就到彰化市立殯儀館，在一位久病纏身而亡故的70歲獨居老人告別式中，除擔任禮生外，還一起扶棺出殯，陪亡者走最後一程。

張雪如長期關注與投入弱勢及受虐婦幼服務，10月2日更成立「快樂天堂社會福利基金會」，從事捐棺、善終、濟貧、敬老、扶幼、服務偏鄉公益、防疫、幫助受虐婦幼，包括民眾黨、國民黨及無黨籍人士也都前往參加成立大會，場面十分熱烈，當時參加的台中市黨部代理主委張仲翹、南投縣黨部主委簡千翔，也允諾會參與此一公益服務。

適逢彰化縣員林市一名約70歲葉姓獨居老人長年久病纏身，最近因癌症不幸過世，但親屬無力安葬，甫成立的「快樂天堂社會福利基金會」立即協助讓亡者能順利下葬，志工也利用假日期間摺了許多紙蓮花，盼過世的老人家能一路好走，今天並在彰化市立殯儀館舉辦告別式。

台中市黨部代理主委張仲翹、南投縣黨部主委簡千翔為兌現承諾，今天一早跟著民眾黨彰化縣黨部主委張雪如到彰化殯儀館，為亡者上香、獻花、獻果，並在張雪如的指導下，兩主委擔任禮生，服務家屬親友，向往生者致上最後的敬意，再由張雪如、張仲翹與簡千翔、志工張淨清等人扶著棺木，從助念室推向靈車，所有志工再以超過90度的彎腰敬禮，送往生者出殯。

簡千祥說，以前都只有參加公祭，今天是第一次擔任禮生、第一次扶棺，心中有很多感觸，希望這是自己能帶給往生者最後一絲溫暖，也看到家屬感受到這份溫暖，讓他有滿滿的感動，未來也會持續服務更多弱勢。

張仲翹說，這是第一次實際參與服務送弱勢往生者最後一程，跟以往經驗完全不同，能撫慰家屬、撫慰往生者，用愛與善陪往生者走完最後一程、離開這個世界，大家心中都感受到溫暖，真的是很有意義的事。

「哪裡需要我們，我們就在哪裡」，張雪如表示，她拉著台灣民眾黨「蹽下去」，從事各種服務弱勢公益、幫助受虐婦幼，都是玩真的，她一開口邀請兩位主委來扶棺、擔任禮生，兩人毫不猶豫一口就答應，因為這是善與愛的結合，未來任何人有任何需要，大家都在。

參與告別式的太平道濟宮師兄楊錦榮說，跟張雪如是善的因緣，菩薩也看到張雪如行善，因此今年7月間曾與多位志工帶著24個撲滿，步行從台中市太平區走到彰化縣員林市，將善款捐給廣寧慈善團與快樂天堂基金會，這次有弱勢過世，也捐出一筆善款協助。當看到家屬的無助，覺得自己在做對的事，整個儀式簡單隆重莊嚴，希望這份愛的凝聚與善的力量能充滿台灣每個角落。

台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（左1）、南投縣黨部主委簡千翔（右）及台中市黨部代理主委張仲翹（左 ）一起向亡者行禮。記者劉明岩／攝影
台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（左1）、南投縣黨部主委簡千翔（右）及台中市黨部代理主委張仲翹（左 ）一起向亡者行禮。記者劉明岩／攝影
台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（前左）、南投縣黨部主委簡千翔（前右）及台中市黨部代理主委張仲翹（右2）一起為亡者扶棺，陪伴走最後一程。記者劉明岩／攝影
台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（前左）、南投縣黨部主委簡千翔（前右）及台中市黨部代理主委張仲翹（右2）一起為亡者扶棺，陪伴走最後一程。記者劉明岩／攝影
台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（前左）、南投縣黨部主委簡千翔（前右）及台中市黨部代理主委張仲翹（右4）一起亡者扶棺，陪伴走最後一程。記者劉明岩／攝影
台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（前左）、南投縣黨部主委簡千翔（前右）及台中市黨部代理主委張仲翹（右4）一起亡者扶棺，陪伴走最後一程。記者劉明岩／攝影

台灣民眾黨 台中市

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