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台中大甲北堤東路以北河川區域線管制多年 民代促檢討

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲北堤東路以北河川區域線管制多年。圖／市議員施志昌提供
台中大甲北堤東路以北河川區域線管制多年。圖／市議員施志昌提供

台中大甲北堤東路以北、以南都有堤防設置，南邊的堤防為後期設置，但河川區域線是依據舊堤防劃設長年未變更，與地方土地使用產生衝突，民眾陳情希望能重新劃設，各單位今天到場會勘，第三河川局表示，將送審檢討。

台中市議員施志昌今邀集國有財產署與第三河川局至現場會勘，施志昌希望第三河川局能接受地方意見，重新劃設河川區域線，讓當地民眾能合法承租北堤東路以北的土地，也可以做相關綠美化讓地方發展，第三河川局承諾，會將新的河川區域線計畫送審檢討，最快年底就會有結果，當地居民可望合法承租。

施志昌指出，日治時期大甲北堤東路沿線就有許多當地居民於此耕作，當時就有設置九張段堤防於現在的大甲北堤東路以北，隨後國民政府接收台灣，當時縣府開闢了北堤東路，並於大甲北堤東路以南又設置了新的堤防，民國50至60年間，新舊堤防間亦建有民宅，但河川區域線是依據舊堤防劃設，且新堤防以北土地在民國70年代已經移交國產署管理，歷經幾十年許多民眾陳情，希望河川區域線能依據新堤防劃設但都沒有下文，使得大甲北堤東路以北許多地段皆無法與國有財產署合法承租，每年還要繳納使用補償金，相關綠美化也無法施作，阻礙社區發展。

施志昌表示，多年來的問題要解決，希望第三河川局能傾聽地方聲音，將河川區域線依據新的堤防劃設，讓土地能合理使用，讓社區發展不受限；三河局表示，目前已將新的河川區域線計畫送審，最快年底就會有結果，當地居民也有望合法承租土地。

台中大甲北堤東路以北河川區域線管制多年，中市議員施志昌今天和相關單位現場會勘。圖／市議員施志昌提供
台中大甲北堤東路以北河川區域線管制多年，中市議員施志昌今天和相關單位現場會勘。圖／市議員施志昌提供

綠美化 補償金 日治時期

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