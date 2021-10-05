注意！國道六號夜間又施工 明起2天這區段封閉

為改善國道6號隧道內行車品質，且避免影響日間通行，高公局預計明天（6日）、後天（7日）2天晚上9時至次日清晨6時，將封閉西行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道進行施工，駕駛人屆時請遵守交通管制導引改道，以保行車安全。

高速公路局中區工程養護分局指出，為辦理「南投段轄區瀝青混凝土路面整修工程」，該局從上月初起分段進行國道6號國姓2號隧道及埔里隧道路面刨鋪作業，施工期間將暫時封閉國道6號部分區段，而為免影響日間通行，採取夜間施工。

而6、7日2天晚上9時至次日清晨6時將進行西向國姓2號隧道及埔里隧道路面刨鋪作業，屆時將封閉29k愛蘭交流道至17k國姓交流道西向主線及北山交流道西向入口匝道進行施工。

高公局提醒，施工期間欲行駛國道6號，行經該路段往西向用路人建議於國道6號下愛蘭交流道，銜接台14線右轉往國姓方向行駛，行駛至國姓交流道利用往西入口匝道進入國道6號繼續行駛，並依照交通指示牌面及管制人員導引行駛。