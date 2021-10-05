快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！國道六號夜間又施工 明起2天這區段封閉

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國道6號西行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道於明、後2天夜間施工封閉。圖／讀者提供
國道6號西行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道於明、後2天夜間施工封閉。圖／讀者提供

為改善國道6號隧道內行車品質，且避免影響日間通行，高公局預計明天（6日）、後天（7日）2天晚上9時至次日清晨6時，將封閉西行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道進行施工，駕駛人屆時請遵守交通管制導引改道，以保行車安全。

高速公路局中區工程養護分局指出，為辦理「南投段轄區瀝青混凝土路面整修工程」，該局從上月初起分段進行國道6號國姓2號隧道及埔里隧道路面刨鋪作業，施工期間將暫時封閉國道6號部分區段，而為免影響日間通行，採取夜間施工。

而6、7日2天晚上9時至次日清晨6時將進行西向國姓2號隧道及埔里隧道路面刨鋪作業，屆時將封閉29k愛蘭交流道至17k國姓交流道西向主線及北山交流道西向入口匝道進行施工。

高公局提醒，施工期間欲行駛國道6號，行經該路段往西向用路人建議於國道6號下愛蘭交流道，銜接台14線右轉往國姓方向行駛，行駛至國姓交流道利用往西入口匝道進入國道6號繼續行駛，並依照交通指示牌面及管制人員導引行駛。

此外，駕駛人可隨時注意該國道公路資訊可變標誌顯示，或可撥打168（路況報導專線）、1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網，以瞭解最新施工路況。

國道6號西行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道於明、後2天夜間施工封閉，用路人須配合改道。圖／高公局提供
國道6號西行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道於明、後2天夜間施工封閉，用路人須配合改道。圖／高公局提供

國道 埔里 高速公路

延伸閱讀

高公局國一南向16.7k修剪邊坡草木 驚見一具遺體躺草叢

國慶連假國1彰化至員林依舊塞 高公局建議改走這

南投聯結車深夜偷運廢棄物 埔里警機警盤查逮人

10月是國道交通安全月　2主題納高公局宣導重點

相關新聞

彰化縣最高金額紓困關懷金今發送 溪州鄉民笑呵呵

到目前為止，彰化縣金額最高的振興經濟關懷禮金今天起一連3天在溪州鄉發送，鄉長江淑芬到各村莊關心鄉民領取的情形，第一站到大...

注意！國道六號夜間又施工 明起2天這區段封閉

為改善國道6號隧道內行車品質，且避免影響日間通行，高公局預計明天（6日）、後天（7日）2天晚上9時至次日清晨6時，將封閉...

電子遊藝場今有條件開放 中警上廣播：持續規劃臨檢

隨著新冠肺炎疫情逐漸降溫，經濟部也在昨天公告，電子遊戲場等5類營業場所，從今天起可有條件開放，台中市第五警分局副分局長楊...

足感心！民眾黨3縣市主委扶棺 陪往生獨老走完最後一程

台灣民眾黨彰化縣黨部主委、彰化縣議員張雪如長期投入弱勢往生者善終工作，台中市黨部代理主委張仲翹、南投縣黨部主委簡千翔同跟...

台中大甲北堤東路以北河川區域線管制多年 民代促檢討

台中大甲北堤東路以北、以南都有堤防設置，南邊的堤防為後期設置，但河川區域線是依據舊堤防劃設長年未變更，與地方土地使用產生...

影／出席中科大健康學院動土 賴清德:防疫受到國際肯定

副總統賴清德今天上午出席台中科技大學中護健康學院動土典禮，他在致詞時表示，台灣在全球疫情嚴峻時，防疫表現受到國際社會的肯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。