彰化員林藤山市集今開幕 為了治安友善廁所定時上鎖

新冠肺炎疫情趨緩，中央逐步微解封，彰化縣員林市藤山市集從10月9日起到年底的每個周休二日（含國定假日）開張，展出在地小農的農產品，縣政府、市公所和參山國家風景管理處今天舉辦開幕儀式及友善廁所啟用典禮，遊客來逛藤山市集，就近有優質廁所可用，有助提升旅遊舒適感。

藤山步道是員林市八卦山脈的登山健行熱門景點，因缺少廁所及供水設施，造成登山遊客如廁不便，或要走很遠才有廁所，參山國家風景區管理處處長曹忠猷致詞說，立法委員陳素月提出建設方案和爭取經費，參山、縣政府、員林市公所全力配合解決周邊服務施不足，藤山木棧道今年5月完工啟用，斥資500餘萬元的藤山步道友善廁所9月9日順利完工，今天啟用。

市長游振雄表示，員林地區生產的紅龍果、蜂蜜、咖啡在各項評鑑賽事接連獲獎，萬事俱備，只欠合適的銷售地點和場所，市公所因此規畫在藤山步道舉辦定期定點市集，作為優質農產品的直接銷售管道，還會不定期辦理食農議題講座與主題式行銷活動，搭建起「從產地到餐桌」的友善橋梁，帶動觀光產業發展，促進推廣員林市和周邊鄉鎮農特產品。

「這次不要風華再見，開幕後一定要風華再現。」向來幽默的員林市民代表會主席賴東位說，參山管理處整修員林市300坎、百菓山樂園、五星級廁所，協助地方經營員林市淺山旅遊相當用心，他和市代會將繼續監督市公所好好管理藤山步道和員林百菓山各項公共設施，避免發生「頭前媠媠（漂亮），背後癩口鬼（骯髒）」情形。

藤山市集開幕及五星級廁所啟用後，副縣長洪榮章、員林市長游振雄、賴東位、立委陳素月國會辦公室主任劉珊伶等人參觀友善廁所，竟打不開女廁，工作人員趕快開門。游振雄表示，位在藤山園停車場旁的廁所，算是遠離聚落，白天開放，傍晚過後遊客都下山，僅開放各1間男廁和女廁，其餘廁間為了治安問題還是會鎖起來，請遊客諒解。