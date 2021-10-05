谷關商圈新地標「好熊弟-熊谷追」裝置藝術今落成

新冠肺炎疫情趨緩，且氣候入秋，谷關商區遊客逐漸回籠，台中市和平區谷關社區發展協會今天在中市和平區立體停車場舉辦「好熊弟-熊谷追」裝置藝術揭幕儀式記者會，宣布谷關熊意象裝置落成，鼓勵一起到谷關「追熊趣」。

谷關社區發展協會透過經濟部中小企業處去年推動商圈振興補助計畫和台中市政府各級機關協助，商圈協會自行發起設計並建置大型、活潑、生動的「好熊弟-熊谷追」裝置藝術，三隻谷追熊以生動攀爬的樣子。

今年3月落成在和平區台8線交通要道旁的谷關立體停車場巨型牆面，成為代表谷關的新地標，也成遊客打卡的景點，原本預計今年6月辦理的「好熊弟」裝置藝術揭幕儀式，因應今年5月本土疫情遵循相關防疫規定延期到雙十國慶前，適逢疫情趨緩商圈人潮回籠增加宣傳效益，今天的裝置藝術揭幕儀式，正式向大家介紹谷關商圈新地標「好熊弟-熊谷追」。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，從9月中旬開始，谷關溫泉街人潮增加，但目前以散客為主的店家生意變好，但以遊覽車團客為主的大型飯店，生意還沒完全恢復，今年10月振興五倍券即將報到，台中政府也宣布台中市振興券加值計畫，配合國慶登場2021台中購物節，加碼獎項總額逾3億元，幫商圈振興打了一劑強心針，適逢谷關泡湯旺季，商圈店家生意回溫，未來商圈也會陸續公布谷關限定優惠措施。

2021台中購物節(10月10日到12月9日)將於雙十國慶開跑，經發局將推出110年度台中市山城地區商圈行銷計畫「湯愛谷關」活動，為早鳥活動再加碼300份谷關仟元消費券，憑券於110年12月31日前至谷關商圈會員店家使用消費，未來於購物節期間消費累計滿新台幣500元，還可以參加台中購物節再抽各項獎品。