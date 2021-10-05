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台中購物節3.5億表決過關 綠營議員僅一人同舉手腳助陣

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員5票通過台中購物節追加預算3.5億元。 記者陳秋雲/攝影
國民黨議員5票通過台中購物節追加預算3.5億元。 記者陳秋雲/攝影

台中市議會財經委員會今天討論台中購物節追加預算3.5億元，一波三折，與會藍綠議員意見分歧，還引發「議員有沒有水準」的爭議。最後表決，國民黨議員占多數，5比1，追加預算照案通過，帶決議要求市府經發局提出去年搭配三倍券的效益、今年五倍券效益的評估報告。

台中購物節追加預算3.5億元， 活動從10月10日至12月9日，市長盧秀燕說，這是全國最大的加碼活動、有最多的現金可抽，累積500元登錄發票或收據就能抽獎，活動期間天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅。

但購物節追加預算在委員會一波三折，民進黨議員謝志忠要求市府經發局提出去年搭配三倍券的效益。國民黨議員陳成添、陳本添、黃健豪、陳文政、冉齡軒都認為，各行各業都巴望這筆預算趕快過，個個摩拳擦掌希望拿到五倍券商機，贊成通過。另有議員指出，希望市府日後重大預算案 前溝通說明。

主席蔡耀頡說，很多議員無與委員會討論，他主張送大會討論，並強調不是反對。國民黨議員冉齡軒發飆說「我們都是有水準的議員」依慣例應在委員會有決論，否則要委員會何用？！蔡耀頡火大，他強調又不是反對預算，為何要暗示誰沒有水準？

無黨籍議員陳清龍則表示不必多說，建議表決，最後表決5比1，全案通過。民進黨只有謝志忠一人，同時舉手舉腳，不敵藍營壓倒式陣容，他表示保留大會發言權。冉齡軒稍後也致歉，表示沒有罵人的意思。

民進黨議員謝志忠唯一要求購物節預算送大會討論，表決時舉手腳助威。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員謝志忠唯一要求購物節預算送大會討論，表決時舉手腳助威。記者陳秋雲/攝影

國民黨 民進黨

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