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彰化縣最高金額紓困關懷金今發送 溪州鄉民笑呵呵

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉鄭姓村民拔得頭籌取到振興經濟關懷禮金，鄉長江淑芬（左）和村長陳元振（右）都說她起得真早。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉鄭姓村民拔得頭籌取到振興經濟關懷禮金，鄉長江淑芬（左）和村長陳元振（右）都說她起得真早。記者簡慧珍／攝影

到目前為止，彰化縣金額最高的振興經濟關懷禮金今天起一連3天在溪州鄉發送，鄉長江淑芬到各村莊關心鄉民領取的情形，第一站到大庄村，鄭姓村民「搶頭香」為自己和幫妹妹代領合計2000元，說要當作日常生活開銷，有剩就先存起來。

今年彰化縣發放新冠肺炎疫情振興經濟禮金的只有北斗鎮和溪州鄉，北斗鎮每一名鎮民500元，溪州鄉民代表會9月17日召開臨時會，通過鄉公所提案發給每一名鄉民1000元關懷禮金，今年8月31日（含）以前設籍溪州鄉的大人孩童和新生兒，今天起到（10月）7日在各村領取。

鄉長江淑芬到各村莊關心鄉民領取關懷禮金的情形，大庄村領取站設在開天宮，原本上午9點開始發送，不到8點半就有村民到場排隊，鄉公所和村辦公室人員提前作業，村長陳元振忙著「顧頭顧尾」。搶得「頭香」的鄭姓村民表示，因為趕著上班，一早先來領取關懷禮金，她也幫妹妹領取，總共2000元，會用在生活開銷，用剩的存起來。

80歲的宋姓村民全戶領到4000元，準備全部用來買農作物肥料，鄉長江淑芬大聲請問她為何都拿去買肥料？宋姓村民回答說，上次（8月）大雨過後，農作物生長不太好，她和家人商量後，決定買肥料施肥，給農作物多一點營養可以長大。

鄉長江淑芬表示，走訪基層的過程中，她發現疫情加上今年8月大雨，讓以務農為主的多數鄉民感到經濟拮据，她和鄉公所團隊討論並爭取鄉民代表會支持，通過振興經濟關懷禮金的經費，今天起3天在各村莊發送，為了防疫，鄉公所建議村民推派1人代表全戶領取，未能領取者，11月20日（含）以前到鄉公所社會課領取；鄉公所今天起3天同步分送重陽敬老禮品，以免村民跑兩趟。

彰化縣溪州鄉宋姓鄉民要把領到的振興經濟關懷禮金全部拿去買肥料。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉宋姓鄉民要把領到的振興經濟關懷禮金全部拿去買肥料。記者簡慧珍／攝影

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