彰化縣最高金額紓困關懷金今發送 溪州鄉民笑呵呵

到目前為止，彰化縣金額最高的振興經濟關懷禮金今天起一連3天在溪州鄉發送，鄉長江淑芬到各村莊關心鄉民領取的情形，第一站到大庄村，鄭姓村民「搶頭香」為自己和幫妹妹代領合計2000元，說要當作日常生活開銷，有剩就先存起來。

今年彰化縣發放新冠肺炎疫情振興經濟禮金的只有北斗鎮和溪州鄉，北斗鎮每一名鎮民500元，溪州鄉民代表會9月17日召開臨時會，通過鄉公所提案發給每一名鄉民1000元關懷禮金，今年8月31日（含）以前設籍溪州鄉的大人孩童和新生兒，今天起到（10月）7日在各村領取。

鄉長江淑芬到各村莊關心鄉民領取關懷禮金的情形，大庄村領取站設在開天宮，原本上午9點開始發送，不到8點半就有村民到場排隊，鄉公所和村辦公室人員提前作業，村長陳元振忙著「顧頭顧尾」。搶得「頭香」的鄭姓村民表示，因為趕著上班，一早先來領取關懷禮金，她也幫妹妹領取，總共2000元，會用在生活開銷，用剩的存起來。

80歲的宋姓村民全戶領到4000元，準備全部用來買農作物肥料，鄉長江淑芬大聲請問她為何都拿去買肥料？宋姓村民回答說，上次（8月）大雨過後，農作物生長不太好，她和家人商量後，決定買肥料施肥，給農作物多一點營養可以長大。